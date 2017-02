ONE DIRECTION/ News: Louis Tomlinson aveva predetto la vittoria dei The Chainsmokers ai Grammy Awards, video (oggi, 16 febbraio 2017)

ONE DIRECTION, NEWS: LOUIS TOMLINSON AVEVA PREDETTO LA VITTORIA DEI THE CHAINSMOKERS AI GRAMMY AWARDS 2017, VIDEO - Pochi giorni fa si è tenuta la cerimonia di premiazione dei Grammy Awards 2017 e tra gli artisti in gara non c’erano gli One Direction. I componenti della band stanno infatti seguendo i loro progetti da solisti e al momento Louis Tomlinson si esibisce con il deejay Steve Aoki, con cui ha pubblicato il suo primo singolo “Just hold on”. Chiamati a dare una loro previsione su chi avrebbe ottenuto il premio per il “Best dance recording”, Louis e Steve hanno subito chiamato in causa il duo di dj e produttori statuniotensi The Chainsmokers. La loro previsione è diventata realtà e fa effetto ora ascoltarli annunciarlo con largo anticipo in un video. Il più convinto era Steve Aoki, che avendo lavorato con loro agli inizi non aveva dubbi sul fatto che avrebbero vinto: “Li ho visti iniziare e ora vederli arrivare al successo cambiando il futuro della musica è incredibile”. Clicca qui per vedere il video.

ONE DIRECTION, NEWS: KATY PERRY SI COMMUOVE ASCOLTANDO I PROGRESSI DI NIALL HORAN, VIDEO - Niall Horan ha suonato alla festa dedicata ai Grammy e tra i tanti artisti che lo hanno ascoltato suonare dal vivo c’era anche Katy Perry. Sul suo Instagram Stories la cantante ha voluto condividere la meravigliosa performance dell’ex One Direction con i suoi fans. Il video, che ritroviamo sul popolare social network dedicato alle foto, ci mostra l’irlandese mentre suona “This Town”, il brano con cui ha debuttato da solista. Ma quello che colpisce è la scritta aggiunta da Katy Perry: “Il nostro ragazzo sta crescendo!!”. Ad accompagnare queste parole cariche d’orgoglio delle faccine commosse, somiglianti forse a quella che aveva la cantante mentre ascoltava le dolcissime note di This Town. Pare proprio che anche i colleghi di Niall Horan si stiano accorgendo dei suoi grandi progressi e siano pronti per accoglierlo nell’olimpo delle popstar soliste. Clicca qui per vedere il video.

