Elodie Di Patrizi, Tutta colpa mia / Nuovo album prodotto da Emma Marrone (oggi, 17 febbraio 2017)

ELODIE DI PATRIZI, TUTTA COLPA MIA: DOPO SANREMO IL NUOVO ALBUM PRODOTTO DA EMMA MARRONE (OGGI, 17 FEBBRAIO 2017) - A pochi passi da Sanremo 2017, Elodie Di Patrizi continua a muovere i propri passi verso il successo, pubblicando il suo nuovo album Tutta colpa mia, da cui l'estratto omonimo con cui si è esibita all'Ariston. Il nuovo progetto, diffuso oggi, venerdì 17 febbraio 2017, affonda le radici nel passato musicale dell'artista, che ci parla di una cantante pregressa alla ragazzina dai capelli rosa che abbiamo conosciuto ad Amici di Maria De Filippi. Il bagaglio di esperienze di Elodie Di Patrizi parla di esibizioni nelle discoteche, le serate con molteplici band, tanta fatica e generi diversi. In un'intervista di Rockol, la cantante rivela infatti di aver spaziato dalla dance anni '70 fino al soul, in cerca di una propria identità musicale, "cercando di apire quali sonorità accompagnassero meglo la mia voce". Il suo obbiettivo all'epoca era farsi le ossa, senza comunque disdegnare occasioni di divertimento, in cui arrangiava canzoni con la sua jazz-band. Tutta colpa mia, il nuovo album di Elodie Di Patrizi, vede non solo la produzione di Emma Marrone, ma anche quella di Luca Mattioni. All'intern, un mix di sound che trasportano l'ascoltatore dalle ritmiche degli anni '60 fino al new soul di matrice britannica. Una scelta voluta per non distaccarsi troppo dalla sonorità del progetto precedente, Un'altra vita, "ma che al tempo stesso potesse mostrare una crescita". Fra gli autori con cui ha firmato le canzoni nomi noti come Ermal Meta e Giovanni Caccamo, ma anche Zibba, Amara, Alessandra Flora. Zibba in particolare è presente nel duetto al titolo Amarsi basterà. Per il futuro, Elodie Di Patrizi non esclude inoltre la possibilità di iniziare a cantare testi propri, anche se si tratterebbe di una sfida inedita, mai pensata fino a questo momento.

