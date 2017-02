Fedez / Il rapper parte nuovamente per gli Stati Uniti con la fidanzata Chiara Ferragni, foto (oggi, 17 febbraio 2017)

FEDEZ, IL RAPPER ANCORA NEGLI STATI UNITI CON CHIARA FERRAGNI (OGGI, 17 FEBBRAIO 2017) - Dopo la vacanza che li aveva visti protagonisti all'inizio dell'anno Fedez e Chiara Ferragni tornano ancora una volta negli Stati Uniti. Sui profili del rapper e della fashion blogger possiamo vedere delle foto che ci portano proprio nella Grande Mela, New York. Chiara Ferragni dimostra ancora una volta come sia realmente innamorata del cantante, postando una foto che arriva dalla loro intimità. Mentre sono in quello che dovrebbe essere l'hotel, con una vista mozzafiato alle spalle, Chiara Ferragni si avvicina a Fedez per dargli un dolce bacio sulla guancia. In un piccolo scatto si può vedere come tra le due davvero le cose stiano andando alla grande dopo che c'era anche qualche malizioso pronto a sottolineare che tra di loro fosse solo una provata pubblicitaria. Clicca qui per la foto e per i commenti dei follower.

FEDEZ, POMERIGGIO DI SHOPPING CON LA FIDANZATA CHIARA FERRAGNI (OGGI, 17 FEBBRAIO 2017)- A volte i vip vengono visti come delle immagini archetipe, come persone che probabilmente non fanno le stesse cose a cui le persone normali sono abituate. Invece Fedez è proprio un ragazzo come tanti altri che ha avuto l'opportunità di fare un lavoro che ama, come ha raccontato in una canzone, ma che fa anche le cose proprio come gli altri giovani della sua età. Su Instagram il rapper ha voluto raccontare un pomeriggio di shopping con la sua fidanzata Chiara Ferragni, unica differenza rispetto a una coppia normale è che i due si trovavano a New York. Scherzosamente poi Fedez pende in giro per il colore del cappotto la fidanzata chiamandola anche in maniera affettuosa ''raviolo''. Nella prima foto li vediamo passeggiare per una via mano nella mano come una coppietta affiata quale sono, clicca qui per la foto e per i commenti dei follower. Nella seconda invece i due sono in camerino e Fedez mostra il torace tatuato e con un fisico scolpito che sembra aver anche compiuto dei progressi a livello di addominali, clicca qui per la foto e per i commenti dei follower.

