One Direction / L'album di Harry Stiles e le polemiche su Louis Tomlinson (oggi, 17 febbraio 2017)

ONE DIRECTION: HARRY STILES STA PER PRESENTARE IL NUOVO ALBUM (OGGI, 17 FEBBRAIO 2017) - Harry Stiles è pronto per il suo debutto da solita: il cantante degli One Direction ha recentemente annunciato, tramite Rob Stinger, l'amministratore delegato della Columbia Records, che il suo disco è quasi pronto. "Siamo vicini alla fine e siamo molto elettrizzati. Abbiamo un disco di cui siamo molto contenti e non manca molto perché sia pronto. Ovviamente vogliamo che sia tutto fatto bene, perché siamo convinti che lui sia destinato a restare in cima. Harry vuole trasmettere autenticità", ha detto Rob Stinger. Per adesso Harry Stiles si sta concentrando sulla sua carriera cinematografica dato che è stato preso per girare un film con Christopher Nolan, Dunkirk, che uscirà quest'anno al cinema. Harry Stiles è sempre stato uno dei membri più amati degli One Direction, e sicuramente il suo prossimo album (di cui non si sa ancora il nome) sarà un grande successo.

ONE DIRECTION: LE POLEMICHE DEI FAN PER BELLA THORNE E LOUIS TOMLINSON (OGGI, 17 FEBBRAIO 2017) - Se Harry Stiles è sulla cresta dell'onda, Louis Tomlinson degli One Direction è invece nuovamente al centro delle polemiche. Dopo aver lasciato la sua fidanzata Danielle Campbelle, la star di The Originals, ed essersi rivisto con una delle sue ex fidanzate, adesso sta facendo discutere il suo "rapporto" con Bella Thorne, attrice americana che ha portato scompiglio nella vita amorosa di molte star dello spettacolo. La ragazza è saltata di cuore in cuore, spezzando come ultimi quelli dell'attore di Teen Wolf Tyler Posey e quello di Shawn Mendez. Non è sfuggito ai fan di Louis Tomlinson che Bella Thorne gli ha commentato una foto, cosa che per loro significa solo una cosa: Bella Thorne ha puntato l'ex cantante degli One Direction ed è pronta a spezzargli il cuore. Hanno ragione a preoccuparsi oppure sono troppo melodrammatici? Vedremo come proseguirà la vicenda.

