Roma-Bangkok in spagnolo/ Video, Baby K ft. Lali: la traduzione del tormentone è riuscitissima (oggi, 17 febbraio 2017)

ROMA BANGKOK: BABY K FEAT LALI, IL VIDEO IN SPAGNOLO (OGGI, 17 FEBBRAIO 2017) - Baby K ha realizzato insieme alla cantante Lali la versione in spagnolo del brano Roma-Bangkok, che la rapper aveva già cantato insieme all'eliminata di Sanremo 2017 Giusy Ferreri. Il nuovo singolo è uscito proprio oggi e in pochissimo tempo ha collezionato migliaia di like e centinaia di condivisioni. Se il brano è piaciuto molto ai fan, c'è però chi fa anche notare la poca originalità di Baby K, che nonostante sia un'artista straordinaria, non ha mai fatto uscire troppe canzoni nel corso della sua carriera. Dopo Killer e Roma-Bangkok, infatti, non si è mai vista troppo sulle scene musicali, e alcuni dei suoi fan gliel'hanno fatto notare, dicendo che, nonostante la nuova versione di Roma Bangkok fosse molto carina, un po' più di fantasia da parte dell'artista non sarebbe guastata. Ci sarà rimasta male Giusy Ferreri a vedere che una delle sue canzoni più famose è stata rifatta con un'altra? Clicca qui per vedere il video.

