DEAD MAN WINTER/ "Furnace": canzoni per una terapia del dolore

“Registrai perfino un intero album basato sui racconti di Cechov. I critici pensarono che fosse autobiografico, tanto meglio". Siamo a pagina 112 dell'edizione italiana di Chronicles Volume 1 scritto da Bob Dylan. L'album a cui fa riferimento il premio Nobel è verosimilmente Blood on the Tracks del 1975. Si sa, Dylan è da sempre imprevedibile, indecifrabile e dalle mille contraddizioni. Depistaggio? Probabile, visto che Blood on the Tracks è conosciuto per essere il più famoso "Breakup album" del rock ovvero le canzoni del disco sono ispirate dalla rottura del rapporto di Dylan con la moglie Sara dopo 10 anni di relazione. Bob Dylan sa come essere inafferrabile...

Blood on the Tracks oltre ad essere il “disco del ritorno” più amato e apprezzato dal pubblico e dalla critica è anche il più sofferto dal figlio Jakob Dylan: "These songs are my parents talking".

In attesa di ulteriori rivelazioni dai nuovi volumi di Chronicles, oltre 40 anni dopo un altro cittadino di Duluth ha provato a trasformare il dolore del divorzio in forma d'arte. Si tratta di Dave Simonett leader dei Trampled by Turtles che in questi giorni ha pubblicato l'album Furnace sotto il cappello dei Dead Man Winter.

Per quanto Bob Dylan sia anche un punto di riferimento musicale costante di Simonett, Furnace non passerà alla storia come Blood on the Tracks anche se il risultato complessivo è di tutto rispetto. Il nome della band non è stato scelto appositamente per questa occasione dolorosa anzi i Dead Man Winter sono un gruppo di amici guidati da Dave con già album all’attivo ma dormienti… l’apprezzabile Bright Lights risale al 2011.

Per saperne di più di come si porta avanti un side project con passione e rinnovata ricchezza artistica vale la pena di ascoltare Warren Haynes (The Allman Brothers Band/Gov't Mule), Dave Gahn (Depeche Mode/Soulsavers) o Alan Sparhawk (The Low/The Retribution Gospel).

Spesso quello che muove un leader nel condurre un progetto parallelo non è la ricerca di un maggiore ritorno economico o la necessità di lanciarsi in nuovi generi musicali, piuttosto il desiderio di trascorrere e di condividere più tempo con i propri amici. Questo è anche il caso di Dave Simonett e dei suoi Dead Man Winter che sono composti dal batterista JT Bates, dal chitarrista Erik Koskinen, dal pianista Bryan Nichols e dal bassista Tim Saxhaung (TBT).

In questo momento specifico questa compagnia ha avuto per Dave un effetto terapeutico come ricordano gli amici della band: "Prima della registrazione in studio le sue canzoni suonavano davvero disperate, come se ci stesse annegando dentro. Da quando siamo andati in studio è stato come un ritorno alla vita". Dave ha iniziato la composizione delle canzoni in totale isolamento in un posto sperduto del Minnesota per poi completare e concludere il disco presso i Pachyderm Studio di Cannon Falls dove in precedenza aveva registrato Wild Animals e dove prima ancora i Nirvana avevano inciso In Utero.