Fedez/ News: dalla fuga romantica con Chiara Ferragni alle date del nuovo tour con J-Ax (oggi, 18 febbraio 2017)

FEDEZ, NEWS: DALLA FUGA ROMANTICA CON CHIARA FERRAGNI ALLE DATE DEL NUOVO TOUR (OGGI, 18 FEBBRAIO 2017) - Fedez, protagonista indiscusso della scena musicale delle ultime settimane assieme a J-Ax con il nuovo album dal titolo Comunisti col Rolex, ha approfittato di un momento di pausa dai suoi numerosissimi impegni per volare a New York assieme a Chiara Ferragni. Messe da parte tutte le polemiche degli ultimi giorni e le numerose bufale on line che hanno coinvolto soprattutto Fedez, la coppia ha passato la giornata dedicata agli innamorati nella Grande Mela, condividendo i momenti più emozionanti con i tanti fan che non fanno mai mancare il loro supporto in rete. Fra poche settimane il rapper sarà il protagonista assieme a J-Ax del suo nuovo tour, che partirà l’11 marzo dal PalaAlpitour di Torino e conterà diverse tappe che porteranno i due rapper in lungo e in largo per l’Italia. La tournée conta già quattro date sold out, quella del 18 marzo al Palalottomatica di Roma e i tre eventi live di Milano, dal 10 al 13 aprile, ma sono stati già previsti nuovi appuntamenti, come quello del 19 marzo al Palalottomatica a Roma e quello del 14 aprile al Mediolanum forum di Milano. Il tour si concluderà il 6 maggio, quando i due rapper si esibiranno con un concerto all’Arena di Verona. In attesa dei nuovi progetti musicali, Fedez continua a vivere con passione la sua storia d’amore con Chiara Ferragni: una delle ultime foto condivisa dalla blogger li ritrae assieme, più felici che mai, in uno scatto che, in poche ore, ha collezionato moltissimi like. Cliccate qui per visualizzare l’immagine su Instagram.

