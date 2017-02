EMMA MARRONE, NEWS: CONCENTRATA SUL LANCIO DEL ALBUM DELL’AMICA ELODIE (OGGI, 19 FEBBRAIO 2017) – Quest’anno la cantante Emma Marrone non sarà tra i protagonisti della fase serale del talent di Canale 5, Amici. Per lei, infatti, ci sono tanti altri impegni riguardanti il mondo della musica ed in particolar modo il lancio del primo album dell’amica e collega Elodie, reduce dall’ottima esperienza nella kermesse sanremese. La giovane cantante nel corso di un’intervista rilasciata a Radio Italia in occasione del lancio del suo album Tutta colpa mia che ha esordito al primo posto nella classifica iTunes, ha sottolineato come sia in costante contatto con Emma che come detto lo ha voluto produrre. Elodie ha sottolineato: “La vedo spesso, non ho bisogno di sentirla al telefono. Consigli per stare sul palco me ne ha dati, me ne hanno dati in tanti ma, quando il palco è tuo, è tuo”. Insomma una nuova fase per l’artista di origini salentine che si sta tenendo un po’ lontana dal focus delle telecamere (se si esclude la partecipazione a L’intervista di Maurizio Costanzo Show) e non da escludere che stia lavorando su un nuovo progetto musicale.

