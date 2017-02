ALESSANDRA AMOROSO/ News: la cantante incontra i fan e consegna i biglietti per l’Arena di Verona, ecco dove e quando (oggi, 2 febbraio)

ALESSANDRA AMOROSO, NEWS: LA CANTANTE INCONTRA I FANS E CONSEGNA I BIGLIETTI DELL’ARENA DI VERONA, ECCO QUANDO - Alessandra Amoroso è da poco tornata sulle scene con una grandissima novità per tutti i suoi fan, dal momento che ha collaborato con Fedez e J-Ax nel brano “Piccole cose”, pubblicato all’interno dell’album “Comunisti col Rolex”. Lo scorso 20 gennaio 2017 è stato rilasciato il videoclip del pezzo, ma per gli appassionati sembrano esserci altre, grandi sorprese in vista. Un nuovo appuntamento con Alessandra Amoroso, infatti, è fissato per la giornata di domani - venerdì 3 febbraio 2017 - presso il punto vendita Media World c/o Porte dell’Adige a Bussolengo (Verona). A partire dalle 17.30, la cantante incontrerà i suoi fans: “Oltre a cantare alcuni dei suoi brani più noti riarrangiati per l’occasione” si legge sulla sua pagina Instagram, in un messaggio dello staff “consegnerà ai vincitori del concorso i biglietti per partecipare al concerto all’Arena di Verona del 28 e 29 Aprile”. Fortissima del suo successo con l’album Vivere a colori, Alessandra Amoroso si godrà nuovamente l’affetto della sua amatissima Big Family: chi non si perderà l’appuntamento? Clicca qui per vedere il post sulla pagina Instagram della cantante.

