BERGAMO JAZZ 2017/ Dal 19 al 26 marzo Bill Frisell, Regina Carter, Marilyn Mazur e tanti altri

30 eventi, oltre 100 artisti coinvolti: dal 19 al 26 marzo torna Bergamo Jazz, prestigioso evento musicale per la seconda volta affidato alla Direzione Artistica del musicista americano Dave Douglas, ad ulteriore testimonianza del respiro internazionale che da sempre è nel DNA del Festival. Internazionale, di conseguenza, e con una significativa presenza femminile, il cast allestito dal celebre trombettista newyorkese, la cui simpatia ha letteralmente conquistato lo scorso anno il pubblico accorso da ogni parte d’Italia e anche dall’estero per salutarne l’entrata nella squadra di Bergamo Jazz.

Organizzato da Assessorato alla Cultura del Comune di Bergamo e dal Teatro Donizetti, Bergamo Jazz 2017 si preannuncia ricco di novità. Al Teatro Donizetti, da sempre sede principale del Festival, al Teatro Sociale e all’Auditorium di Piazza della Libertà si aggiungeranno altri luoghi dal particolare significato storico e simbolico, quali l’Accademia Carrara e la Biblioteca Angelo Mai qui di Piazza Vecchia: qui saranno ospitate altrettante solo performances di figure di rilievo della musica improvvisata europea, mentre in diversi locali di Città Alta e Bassa si esibiranno gruppi di giovani talenti, riuniti in una apposita sezione denominata Scintille di Jazz e curata da Tino Tracanna.

Jazz al Donizetti

Le tre serate in abbonamento al Teatro Donizetti, dal 24 al 26 marzo (ore 21), continuano a rappresentare il perno attorno al quale ruota tutta la programmazione di Bergamo Jazz.

Ospiti della prima serata, venerdì 24 marzo, due stelle di primissima grandezza del jazz contemporaneo: il chitarrista Bill Frisell e la violinista Regina Carter. Il primo, considerato tra le menti più visionarie del mondo delle sei corde, si esibirà in coppia con uno dei suoi collaboratori più assidui e congeniali, il batterista Kenny Wollesen, per dar vita a un dialogo paritario dalle molteplici inflessioni, incluse profumazioni bluesy e country. La musicista di Detroit presenterà invece il suo nuovissimo progetto Simply Ella, sentito omaggio a Ella Fitzgerald in prossimità del centenario della nascita di una delle icone del canto jazz.

Sabato 25 i riflettori saranno dapprima puntati sull’Organ Quartet del contrabbassista William Parker, carismatico autore e interprete del jazz più legato all’humus culturale afroamericano: al suo fianco, costituendo così un vero supergruppo, ci saranno il sassofonista James Brandon Lewis, uno dei musicisti di oggi preferiti da Sonny Rollins, il pianista, ma nella circostanza all’organo, Cooper Moore e il batterista Hamid Drake.

Nella seconda parte, il palcoscenico del Donizetti sarà al centro di uno dei momenti più spettacolari di Bergamo Jazz 2017: il concerto di Marilyn Mazur’s Shamania, 10 strumentiste e una danzatrice provenienti da Danimarca, Svezia e Norvegia, guidate dalla formidabile percussionista che nella seconda metà degli anni Ottanta Miles Davis fece conoscere in tutto il mondo.

Domenica 26, l’ultima delle tre serate al Teatro Donizetti vedrà in campo in apertura il trio della sassofonista cilena Melissa Aldana, vincitrice nel 2013 della prestigiosa Thelonious Monk Competition e recentemente indicata da Down Beat come uno dei 25 nuovi talenti da tenere in alta considerazione. A seguire, il progetto che Enrico Pieranunzi, uno dei musicisti italiani di maggior notorietà internazionale, dedica alla propria musica insieme al valoroso trombettista Bert Joris, responsabile nell’occasione anche degli arrangiamenti delle composizioni del pianista romano, e alla notevole Brussels Jazz Orchestra.

Jazz al Sociale

Entrato da qualche anno nel novero delle principali location di Bergamo Jazz, il Teatro Sociale ospita due appuntamenti. Giovedì 23 marzo (ore 21), doppio concerto con l’OriOn triO del batterista Rudy Royston e con il Tinissima Quartet del sassofonista Francesco Bearzatti. L’americano, uno dei batteristi attualmente più quotati, presenterà il suo nuovo albumRise of Orion insieme al sassofonista Jon Irabagon e al bassista Yasushi Makamura, mentre il musicista friulano proporrà i brani di This Machine Kills Fascists, tributo a Woody Guthrie e alla canzone di protesta americana, insieme ai suoi abituali partner, il trombettista Giovanni Falzone, il bassista Danilo Gallo e il batterista Zeno De Rossi.

Per il pomeriggio di domenica 26 (ore 17) è invece previsto il concerto del quartetto del sassofonista inglese Andy Sheppard, con il norvegese Eivind Aarset alla chitarra, il franceseMichel Benita al contrabbasso e il connazionale Sebastian Rochford alla batteria. Gruppo che ultimamente ha ricevuto apprezzamenti per l’album di debutto Surrounded By Sea.

Jazz in Città

Bergamo Jazz entra per la prima volta nelle sale della Biblioteca Angelo Mai (venerdì 24, alle ore 18) e dell’Accademia Carrara (sabato 25, ore 11) e lo fa con due solo performancesdi cui saranno rispettivamente protagonisti il sassofonista britannico Evan Parker e il violoncellista olandese Ernst Reijseger, entrambi maestri nell’arte dell’improvvisazione. Sempre dal Nord Europa proviene Christian Wallumrød: il pianista norvegese, altro nome di spicco della scena scandinava, sarà sabato 25 all’Auditorium di Piazza della Libertà (ore 17) insieme al suo ensemble e alla sua musica raffinata che fonde profumi cameristici e folklorici con influssi minimalisti.