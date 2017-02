ED SHEERAN TOUR 2017 / Biglietti concerto Torino: dalle 11 aperte le prevendite, tutti i consigli per l’acquisto (Oggi, 2 febbraio)

ED SHEERAN TOUR 2017, BIGLIETTI CONCERTO TORINO: METODI DI PAGAMENTO E POSSIBILITÀ DI ACQUISTO (OGGI, 2 FEBBRAIO) – Nel nostro precedente focus, abbiamo analizzato alcuni metodi legati alla connessione per potere acquistare i biglietti del concerto di Ed Sheeran con più serenità. Il 17 marzo 2017 infatti, l’artista si esibirà al Pala AlpiTour di Torino e, nella giornata di oggi (a partire dalle 11), si apriranno le prevendite per l’acquisto dei biglietti sui circuiti Ticketone.it. Dopo esservi assicurati di avere a disposizione una buona connessione e di utilizzare sia PC che cellulare, effettuate il login sul sito ancora prima che la prevendita venga ufficialmente aperta. Una volta aperta infatti, avrete la possibilità di essere ancora più veloci per l'acquisto. Per quanto riguarda il pagamento, consigliamo di utilizzare Paypal, metodo sicuro e certamente veloce e semplicissimo. Questo metodo di pagamento inoltre, si presenta immediato a differenza della carta di credito e vi farà mettere da parte tutta la trafila legata all'inserimento di codici e altro. Con Paypal infatti, basterà solo un indirizzo mail ed una semplice password. Se non disponete di un conto vostro, valutate l'idea di poterlo fare oppure, di chiedere ad un familiare di prestarvi il suo. Per quanto riguarda l'acquisto, il sold out sarà quasi immediato ma, se non siete riusciti a conquistare un biglietto, non perdete le speranze in quanto, potrebbe anche succedere che l'artista decida di inserire una nuova data in programma (anche se in questo caso ci appare un poco difficile). In ultimo però, vi consigliamo di visitare TicketOne anche dopo la chiusura delle prevendite in quanto, ci potrebbe essere la possibilità che queste vengano riaperte in altri settori e così, potrete acquistare il vostro posto per il bellissimo concerto di Ed Sheeran.

ED SHEERAN TOUR 2017, BIGLIETTI CONCERTO TORINO: DALLE 11 TICKETONE APRE LE DANZE (OGGI, 2 FEBBRAIO) - Grandissima attesa per i fan di Ed Sheeran. Il talentuosissimo artista infatti, sbarcherà nuovamente nel nostro Belpaese il 17 marzo al Pala AlpiTour di Torino. Durante il concerto inoltre, il cantante ne approfitterà per presentare live alcuni brani tratti dal suo ultimo lavoro "Divide" in uscita il prossimo 3 marzo. Durante l'esibizione per di più, ci sarà spazio anche per i successi di sempre che l'hanno fatto apprezzare dal pubblico di tutto il mondo. A partire dalle 11 di questa mattina, si apriranno le rivendite online presso i circuiti Ticketone.it: come fare per acquistare i biglietti e non rischiare di rimanere senza? Ecco tutte le indicazioni utili per non perdervi l'occasione di potere assistere ad uno dei concerti live più interessanti del 2017 in musica. Nonostante possa apparire una cosa del tutto scontata, assicuratevi di avere a disposizione una buona connessione internet senza intoppi di sorta. I biglietti infatti, aperta la prevendita, andranno via dopo pochissimi minuti e così, per cercare di conquistare un paio di posti per il concerto, occorrerà essere tempestivi. Se avrete a disposizione sia Personal Computer che cellulare, avrete la possibilità di mettervi in "fila" con due dispositivi differenti e quindi - di fatto - le possibilità di prendere un posto aumenteranno. Stabilite queste brevi regole della connessione, si passerà alla fase acquisto in un baleno!

