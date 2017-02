EMMA MARRONE/ News: la cantante e gli auguri social di buon compleanno alla mamma (oggi, 2 febbraio 2017)

EMMA MARRONE, NEWS: LA CANTANTE E GLI AUGURI SOCIAL DI BUON COMPLEANNO ALLA MAMMA, FOTO (OGGI, 2 FEBBRAIO 2017) - Emma Marrone è tornata a far commuovere tutti i suoi fans: la cantante salentina, che l’autunno scorso ha portato in giro per l’Italia il suo Adesso Tour, è prontissima a sostenere e incoraggiare Elodie Di Patrizi, la giovanissima ex allieva di Amici di Maria De Filippi che dal prossimo martedì 7 febbraio farà il suo debutto sul palco del Festival di Sanremo 2017 con il brano “Tutta colpa mia”. Il mondo della musica le ha aperto le porte anche a rapporti bellissimi e duraturi nel tempo, ma Emma Marrone non dimentica mai l’affetto dei genitori, sempre pronti a sostenerla. Proprio durante la giornata di ieri, 1 febbraio 2017, la salentina è tornata sui social pubblicando uno scatto di sua madre e lei da piccola, per un’occasione davvero speciale. Sua mamma, infatti, compiva gli anni: “Buon compleanno MAMMA Ti amo tantissimo!” è stata la semplice dedica dell’artista di origini pugliesi, in grado di conquistare e commuovere i fans. In molti si sono uniti al coro social di auguri per la mamma di Emma Marrone: clicca qui per vedere il post direttamente dalla sua pagina Instagram ufficiale e leggere tutti i commenti.

