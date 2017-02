Elisa / Live all'Arena di Verona: il regalo per i 20 anni di carriera

ELISA FESTEGGIA, ARENA DI VERONA: PER VENT'ANNI DI CARRIERA REGALA TRE CONCERTI (OGGI, 2 FEBBRAIO 2017) - Elisa festeggia vent'anni di carriera e lo fa volendo fare anche un regalo ai suoi fan: la cantante regalerà per questa speciale occasione tre concerti live che si terranno all'Arena di Verona il 12, 13 e 15 settembre. La particolarità di questi concerti è che nessuno sarà uguale all'altro ma avranno tutti delle tematiche differenti tra loro. La prima serata si chiama "Pop - Rock", ed Elisa si esibirà in quei pezzi che più subiscono quest'influenza (da Labyrinth a Cure Me, per intenderci). La seconda serata è "Acustica", e anche qui saranno esibiti alcuni dei suoi più grandi successo: da Hallelujah a Luce passando per Sleeping in your hand, questa sera vedremo suoni e musiche più dolci. La terza e ultima serata infine Elisa sarà Orchestra, dove Elisa sarà accompagnata da quaranta membri di una band internazionale: questa sera saranno eseguite principalmente cover di brani già famosi.

ELISA FESTEGGIA VENT'ANNI DI CARRIERA, IL DOCUMENTARIO SU FOX LIFE (OGGI, 2 FEBBRAIO 2017) - In occasione dei suoi vent'anni di carriera, Elisa sarà la protagonista di un documentario da lei prodotto su Fox Live, che racconta la sua vita e la sua carriera dagli inizi ai giorni d'oggi. Un appuntamento imperdibile, che permetterà di conoscere più a fondo una delle cantanti più amate dal pubblico non solo italiano, ma anche internazionale. Ultimo, ma non meno importante, Elisa cambierà etichetta, affidandosi alla Universal Music. Elisa ha iniziato a cantare giovanissima e la sua voce ha conquistato così milioni di persone, che hanno da subito amato le sue tonalità e la sua capacità di adattarsi musicalmente a ogni cambiamento. Nel corso degli anni Elisa non è mai rimasta uguale a se stessa, ma ha sempre cercato di migliorarsi e contaminarsi anche con altri generi musicali. E questo è il senso anche dei tre concerti che terrà a settembre. I biglietti saranno disponibili da domani su Ticketone.

