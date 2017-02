FEDEZ, NEWS: TERZA DATA SOLD OUT AL MEDIOLANUM FORUM DI MILANO, IL RAPPER FESTEGGIA E ANNUNCIA UN NUOVO CONCERTO (OGGI, 2 FEBBRAIO 2017) - Milano ama Fedez e continua a dimostrarlo. Anche la terza data in programma al Mediolanum Forum è ufficialmente sold out e per Comunisti col Rolex, il tour dell’omonimo album in cui Fedez duetta con l’amico J-Ax, è la conferma di un successo annunciato. Al momento i due artisti sono impegnati con gli Instore ma c’è grande attesa da parte dei fans che non vedono l’ora di vederli esibirsi dal vivo. A Milano Alessandro Aleotti e Federico Lucia giocano in casa e in particolare quest’ultimo sale sul palco a poca distanza dai luoghi dove è cresciuto e dove è cresciuta con lui la passione per la musica. Ogni data al Mediolanum Forum di Assago è andata sold out e per questo Fedez e J-Ax hanno deciso di premiare la fedeltà dei fans con un nuovo concerto, come ha annunciato proprio Fedez ieri sera sul suo profilo Instagram: “Anche la terza data del Forum di Milano è SOLD OUT! Ci sarà una quarta data a Milano con tanti ospiti, da domani saranno disponibili le prevendite!”. Una notizia che ha riempito di gioia il cuore dei fans, come testimoniano gli oltre 57mila like conquistati dal post del rapper milanese in un’ora: clicca qui per vederlo e leggere tutti i commenti.

