HARRY STYLES COMPLEANNO/ One Direction, gli auri di Niall Horan: gli altri “colleghi” si sono dimenticati? (oggi, 2 febbraio 2017)

HARRY STYLES COMPLEANNO, ONE DIRECTION: GLI AUGIRI DI NIALL HORAN, GLI ALTRI COLLEGHI SI SONO DIMENTICATI? - Harry Styles degli One Direction ha festeggiato ieri il suo ventiquattresimo compleanno e sui social sono state tantissime le fans che da ogni parte del mondo hanno voluto fargli i loro migliori auguri. Per celebrare la nascita del loro idolo le ammiratrici di Styles hanno addirittura lanciato un hashtag, #happybithdayharry, facendo del loro meglio per farlo salire nella lista dei trend topic. Quello a cui però il mondo guardava con attenzione era se i “colleghi” di Harry, gli altri One Direction, si sarebbero ricordati dell’evento. Purtroppo da questo punto di vista il silenzio ha regnato sovrano per gran parte della giornata e solo nella serata di ieri è apparso su Twitter il cinguettio di uno di loro, l’irlandese Niall Horan “Buon compleanno amico. Divertiti, ci vediamo presto”. Fatto salvo per questo tweet, gli altri One Direction non sembrano essersi ricordati del compleanno: gli auguri arriveranno nelle prossime ore?

HARRY STYLES COMPLEANNO, ONE DIRECTION: GLI AUGURI DEL PERSONAL TRAINER MARK JARVIS - Se tutti gli One Direction tranne Niall Horan sembrano essersi dimenticati del compleanno di Harry Styles, c’è qualcuno che non ha invece voluto perdere l’occasione di fare gli auguri al cantante. Tra i personaggi vicini alla band che hanno cinguettato un messaggio di augury per Harry troviamo infatti Mark Jarvis, il personal trainer che ha seguito in tour i ragazzi divento un loro grande amico. Anche le fans degli One Direction conoscono bene Mark, protagonista di diversi post pubblicati dai ragazzi durante il loro ultimo tour o presente nelle foto che i paparazzi scattavano loro nei momenti di pausa. Attraverso il suo profilo Twitter, Jarvis ha fatto così gli auguri a Styles: “Un buonissimo compleanno ad Harry Styles, goditi la giornata amico”. Poche e semplici parole che hanno fatto il giro del mondo grazie a oltre 5200 retweet: clicca qui per vedere il cinguettio.

