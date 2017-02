JUSTIN BIEBER / News, la popstar canadese assente ai Grammy per colpa di Selena Gomez? (Oggi, 2 febbraio 2017)

JUSTIN BIEBER, NEWS: LA POPSTAR CANADESE RINUNCIA AI GRAMMY PER SELENA GOMEZ – I Grammy della musica si terranno a Los Angeles il prossimo 12 febbraio. Come annuncia il sito Tmz, molti artisti come Justin Bieber, Kanye West e Drakehanno deciso di disertare l’evento che, a quanto pare, non darebbe la giusta importanza ai giovani talenti. In realtà, secondo alcune indiscrezioni, sembrerebbe che la probabile assenza di Justin Bieber ad un evento così importante per il quale ha ricevuto diverse nomination sia da imputare a Selena Gomez. Secondo alcune persone vicine alla popstar canadese, infatti, sembrerebbe che Bieber non abbia ancora superato la fine della sua storia d’amore con Selena Gomez che, attualmente, fa coppia fissa con The Weeknd. Nei giorni scorsi, Justin Bieber non ha nascosto la sua gelosia nei confronti dell’ex fidanzata parlando in termini non propriamente positivi del nuovo fidanzato della Gomez. La loro relazione sembra destinata a durare e la cosa avrebbe allarmato Justin Bieber che ha sempre sperato di poter riconquistare l’unica donna che abbia mai amato. Justin Bieber, dunque, rinuncerà davvero ai Grammy per evitare d’incontrare Selena Gomez e The Weeknd?

