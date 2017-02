LIGABUE, EDEMA ALLE CORDE VOCALI/ Concerto di domani annullato: rimandato, ecco la data (oggi, 2 febbraio 2017)

LIGABUE, EDEMA ALLE CORDE VOCALI: CONCERTI DI ROMA ANNULLATI (OGGI, 2 FEBBRAIO 2017) - Non sta bene Ligabue: il rocker ha dei problemi di salute - e più precisamente un edema alle corde vocali - e ha dovuto annullare le date dei concerti previste al Palalottomatica di Roma per i prossimi giorni. Ad annunciarlo è stato proprio Ligabue, che si è dimostrato molto dispiaciuto di non poter incontrare i suoi fan. "Ciao a tutti purtroppo non ho buone notizie. Mi sono fatto controllare e purtroppo mi hanno ritrovato un edema alle corde vocali, devo assolutamente tenere la voce a riposo per non creare danni maggiori", ha scritto Ligabue sui social network, scatenando la preoccupazione dei fan. "Sono costretto ad un periodo di riposo di dieci giorni. Il che vuol dire, e quanto a malincuore ve lo devo dire, che le date di Roma vengono rimandate. Sono spostate, hanno già trovato degli spazi fra aprile/maggio e sarà così". Ovviamente i fan, nonostante il dispiacere, sono tutti dalla sua parte e gli hanno augurato una pronta e rapida guarigione.

LIGABUE, EDEMA ALLE CORDE VOCALI: CONCERTI DI ROMA ANNULLATI, ECCO LE NUOVE DATE (OGGI, 2 FEBBRAIO 2017) - A quando saranno rimandati i concerto di Ligabue? Fortunatamente i suoi fan non dovranno aspettare poi molto - cosa che significa che il suo problema fortunatamente non è gravissimo - e potranno sentire il loro amato rocker nel mese di aprile e in quello di maggio. Il concerto previsto al Palalottomatica di Roma per domani si terrà il 12 aprile, quello del 4 febbraio il 13 aprile, quello del 6 febbraio il 19 maggio, quello del 7 febbraio il 20 maggio e quello del 10 febbraio il 21 maggio. "Vi potete immaginare il mio stato d'animo, la mia frustrazione. Io attendevo con ansia l'inizio di questo tour, non vedevo l'ora di cominciare al PalaLottomatica proprio l'esecuzione dal vivo di un album a cui tengo così tanto e di uno spettacolo che credo vi piacerà. L'abbiamo preparato scrupolosamente però, insomma, purtroppo non è possibile. Vi abbraccio e ci vediamo quindi ad Acireale con la prima e poi via via con tutte le altre", continua Liga sui social network tra gli auguri e gli abbracci dei fan.

