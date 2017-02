Alessandra Amoroso, da marzo a maggio super impegnata: niente Amici 2017 per lei? - Sono molti i fan di Alessandra Amoroso che speravano di vederla sul palco di Amici 2017 nei panni di coach o direttore artistico di una delle due squadre che parteciperanno al serale, a quanto pare non sarà così. Non c'è ancora nessun annuncio ufficiale che possa lasciare fuori la bella salentina ex del talent show di Maria De Filippi, ma quello che è certo è che se la Amoroso prenderà parte al serale di Amici dovrà districarsi tra mille impegni dovuti al suo tour. In realtà le cose potrebbero essere legate. Approfittando della "visibilità" di Amici, la Amoroso potrebbe lanciare le sue date ma siamo sicuri che una come lei non ha certo bisogno di tornare dove tutto è nato per rimpiere i palazzetti e vendere biglietti. In questi giorni la Amoroso sta partecipando ad una serie di eventi e incontri con i fan ma il mese di maggio canterà per loro dal vivo in due date già annunciate e che potrebbero essere un antipasto al vero e proprio tour che potrebbe andare in scena in autunno. In particolare, Alessandra Amoroso sarà impegnata il 27 maggio a Roma al Palalottomatica e il 30 maggio ad Assagno (MI) al Mediolanum Forum. Entrambe le date arriveranno dopo la finale di Amici 2017, questo può ancora lasciare sperare i fan? Speriamo proprio di sì. Non ci rimane che attendere un annuncio ufficiale in merito.

