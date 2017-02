EMMA MARRONE/ News: l’amica Francesca esulta per tutti i successi raggiunti, foto (oggi, 20 febbraio 2017)

EMMA MARRONE, NEWS: L’AMICA FRANCESCA ESULTA PER TUTTI I SUCCESSI RAGGIUNTI (OGGI, 20 FEBBRAIO 2017) - Lo scorso giovedì Emma Marrone è tornata protagonista sul piccolo schermo di Canale 5 a L’Intervista di Maurizio Costanzo: in quest’occasione la cantante salentina si è anche soffermata sulla sera sentimentale e privata della sua vita, ammettendo di essere single, ma facendo presente che, almeno in questo momento, sta bene anche da sola. Ma la trasmissione di Canale 5 non è stata l’unica, di recente, a dare spazio ad Emma: con la sua firma di autrice la Marrone ha infatti calcato il palco dell’Ariston nel pezzo “Tutta colpa mia”, portato in scena dalla pupilla Elodie Di Patrizi. La giovane ex allieva di Amici ha conquistato al Festival e si è classificata ottava: di recente è uscito anche il suo nuovo album, omonimo del singolo sanremese, che in breve tempo ha scalato le classifiche di iTunes per arrivare in prima posizione. La soddisfazione è grande per Elodie, ma anche per la stessa Emma Marrone e per la manager e amica di entrambe Francesca, che da molto le accompagna e le guida tra i vari impegni professionali. È stata proprio lei a condividere sulla propria pagina Instagram lo screenshot dove viene mostrata la posizione dell’album “Tutta colpa mia”. “Enorme soddisfazione!!!! @elodiedipatrizi @real_brown @lucamattioni #tuttacolpamia” è stato il suo commento: clicca qui per vedere il post direttamente dalla sua pagina Instagram ufficiale.

© Riproduzione Riservata.