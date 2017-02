Fedez / News: nuovi attacchi a lui e Chiara Ferragni: "Sembrate una coppia di Uomini e donne"

FEDEZ, NEWS: NUOVI ATTACCHI SUI SOCIAL, GLI HATERS CONTRO CHARA FERRAGNI - Dopo il breve periodo di permanenza a New York, Fedez è tornato in Italia, dove è pronto a riprendere i mano tutti i suoi impegni musicali in vista della partenza del suo tour con J-Ax. Alla prima data, prevista per il prossimo 11 marzo al PalaAlpitour di Torino, ne seguiranno molte altre, fino alla conclusione del 6 maggio prossimo, quando i due rapper si esibiranno all’Arena di Verona. Fedez, al centro dell’attenzione mediatica per la sua relazione con Chiara Ferragni, non manca mai di condividere sui social network aggiornamenti costanti sulla sua storia d’amore, una relazione che entusiasma tantissimi fan in rete ma che attira anche gli sguardi indiscreti di molti haters pronti a criticare. Fedez, infatti, ogni giorno deve fare i conti con chi non apprezza la sua relazione con Chiara Ferragni, una delle donne più famose in Italia e nel mondo grazie al suo blog dal titolo "The blond salad". Di seguito i commenti più velenosi che i suoi detrattori hanno lasciato on line nelle ultime ore: “Pensare che sapete che questo bacio che potrebbe essere un gesto autentico e meraviglioso Va in rete con fotografo a seguito che vi segue anche in questi momenti che diventano pubblicità e pubblici mi viene il vomito. .peccato @fedez mi piaceva tanto.... Hai perso quella freschezza che ti contraddistingueva”, “Una storia a tre lui lei e il fotografo”, “Basta Fedez ti prego basta con queste foto! Sembrate una coppia uscita da uomini e donne che dovete continuare a esibirvi insieme!”. Per visualizzare tutti i commenti, potete cliccare qui.

