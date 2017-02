ALESSANDRA AMOROSO / La cantante salentina dà la carica alla sua Big Family (Oggi, 21 febbraio 2017)

ALESSANDRA AMOROSO, NEWS: LA CANTANTE SALENTINA E IL MESSAGGIO PER LA SUA BIG FAMILY – Alessandra Amoroso non dimentica di rivolgere un pensiero a tutti i suoi fans senza i quali non sarebbe diventata una delle cantanti più amate e apprezzate del panorama musicale italiano. Consapevole della fortuna che ha avuto, la cantante salentina, pur essendo sempre super impegnata, cerca di dedicare sempre un pensiero alla sua big family. E’ quanto ha fatto ieri con un messaggio pubblicato sui social con il quale ha cercato di dare la carica ai suoi fans per affrontare al meglio la nuova settimana. “SU LE MANI se siete pronti per iniziare questa nuova settimana. Buon lunedì a tutti! Iniziare la settimana con il sorriso”, scrive la salentina sui social. Il post ha portato a casa più di 12mila like, 271 condivisioni e decine di commenti a testimonianza dell’immenso amore che la Big Family ha per la Amoroso. I fans, tuttavia, sono rimasti ancora una volta delusi. In tanti, infatti, avrebbero voluto vederla come coach ad Amici 2017 ma anche per quest’anno sembra che Alessandra non sarà tra i coach del talent a causa dei suoi innumerevoli impegni professionali. Il sogno di Maria De Filippi di averla con sé al serale, dunque, resterà ancora tale.

