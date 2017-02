AVENGED SEVENFOLD, CONCERTO ANNULLATO / Salta la data al Mediolanum Forum di Assago, Milano: ecco perché (oggi, 21 febbraio)

AVENGED SEVENFOLD, CONCERTO ANNULLATO: SALTA LA DATA AL MEDIOLANUM FORUM DI ASSAGO (OGGI, 21 FEBBRAIO 2017) - Brutte notizie per i fans degli Avenged Sevenfold che già da tempo stringevano tra le mani i biglietti per lo show che la band statunitense avrebbe tenuto oggi, martedì 21 febbraio, presso il Medoilanum Forum di Assago, in provincia di Milano. La data è stata cancellata: come riporta Live Nation sulla propria pagina social italiana, il motivo sarebbe collegato ad alcuni problemi di salute del vocalist della band heavy-metal, Matthew Shadows. Nel messaggio viene anche annunciato che a breve verrà anche comunicato un eventuale recupero della data, o in alternativa modalità di rimborso del biglietti. Gli Avenged Sevenfold hanno iniziato a suonare insieme dal 1999, e dopo la morte del batterista The Rew a soli 28 anni del 2009, l’attuale formazione è composta da Matthew Shadows, Synister Gates (chitarra, voce e piano), Zacky Venegeance (chitarra, cori), Johnny Christ (basso) e Brooks Wackerman alla batteria. Dopo la data in Italia, gli Avenged Sevenfold hanno in programma date sparse in tutta Europa fino al prossimo 10 marzo (ultima tappa ad Oslo, in Norvegia), in seguito approderanno nelle principali città degli Stati Uniti.

© Riproduzione Riservata.