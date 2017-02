EDDIE VEDDER / Il cantante dei Pearl Jam in concerto a Firenze e Taormina il 24 giugno

Da anni tra annunci e smentite si aspettava che il cantante dei Pearl Jam, Eddie Vedder, si esibisse in un tour solista anche in Italia. L'occasioen è finalmente arrivata: confermata la data del 24 giugno a Firenze all'interno del festival Firenze Rock (dove tra gli altri si esibiranno anche Aerosmith e System of a Down) mentre sembra che una seconda data a Taormina sarà annunciata a breve. E' sfumata invece l'ipotesi del concerto a Milano. I biglietti saranno messi in vendita sul ticketone.it il prossimo 24 febbraio alle ore 11. Si tratta di un evento: Vedder da solo si esibisce in formato acustico, ha firmato la bellissima colonna sonora del film Into the Wild e pubblicato un disco solista interamente suonato con l'ukulele.

