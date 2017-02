EMMA MARRONE/ News: la cantante fa una dedica a Kurt Cobain ma i fans pensano solo al suo taglio di capelli (oggi, 21 febbraio 2017)

EMMA MARRONE, NEWS: LA DEDICA DELLA CANTANTE A KURT COBAIN, FOTO (OGGI, 21 FEBBRAIO 2017) - Nel giorno di quello che sarebbe stato il cinquantesimo compleanno di Kurt Cobain, anche Emma Marrone voluto ricordare il grande leader dei Nirvana, morto a soli 27 anni nel lontano 1994. Come ogni grande leggenda della musica, il simbolo del grunge anni novanta ha influenzato la vita di milioni di persone in tutto il mondo e tra coloro che ancora oggi rimpiangono che non sia più tra noi c’è anche la cantante salentina. Nel giorno del suo compleanno Emma ha voluto ricordarlo con una foto in cui il chitarrista appare come un angelo. Complice un gioco di prospettiva, un paio di ali della scenografia dietro di lui sembrano uscirli proprio dalla schiena, quasi come se lui stesso fosse un angelo. La Marrone non ha voluto aggiungere particolari frasi e nella didascalia ha scritto solo “kurt”, il nome del frontman dei Nirvana strappato troppo presto al suo pubblico. Anche i fans della cantante salentina rimpiangono la sua morte e si sono uniti al cordoglio con oltre 17mila like: clicca qui per vedere la foto.

EMMA MARRONE, NEWS: IL MISTERO DEI CAPELLI, LI HA TAGLIATI OPPURE NO? (OGGI, 21 FEBBRAIO 2017) - Nei giorni scorsi Emma Marrone ha chiesto un consiglio ai fans in merito ai suoi capelli: è arrivato il momento di tagliarli? La cantante salentina ha fatto capire ai suoi followers di avere voglia di “darci un taglio”, chiedendo la loro approvazione a riguardo. Il dibattito si è subito scatenato e i fans si sono divisi in favorevoli e contrari al cambio di look. Dopo oltre un giorno senza aggiornamenti sulla decisione poi effettivamente presa da Emma, i suoi fans sembrano non riuscire a pensare ad altro se non alla nuova pettinatura della loro beniamina. Perfino nei commenti alla foto di Kurt Cobain postata dalla salentina troviamo diversi commenti riguardanti il look di Emma e il suo “taglio fantasma”: “Non tagliare i capelli”, “Allora con sti capelli cosa si fa?”, “ketty6791Ma non avete altro che pensare se @real_brown si è tagliata i capelli. Lasciatele fare quello che sente”, “Quindi non tagli più i capelli??”.

