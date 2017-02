Francesco Gabbani ha tradito Dalila Iardella?/ La sua confessione ai giornali: "Piuttosto la lascio..."

FRANCESCO GABBANI: HA TRADITO DALILA IARDELLA? L'INCREDIBILE CONFESSIONE (OGGI, 21 FEBBRAIO 2017) - Abbiamo imparato a conoscerlo in versione simpatica e scherzosa al festival di Sanremo 2017 con la sua divertentissima Occidentali's Karma (che sembra sia un testo molto più serio di quello che risulta da un primo ascolto). Francesco Gabbani, 34 anni, è stato uno dei cantanti rivelazione di quest'anno, con il suo sorriso da "piacione" e i suoi ammiccamenti ballerini. Nonostante le apparenze però, Francesco Gabbani è più serio di quello che vuol dare a vedere: in un'intervista rilasciata al settimanale F, che uscirà domani in edicola, ha parlato del suo rapporto con il tradimento nella coppia, dicendo delle cose che forse non tutti si sarebbero aspettati: "Sono molto fedele, per me è automatico: se condividi un rapporto con qualcuno deve essere basato sulla fiducia reciproca. Non tradirei mai la mia compagna. Sennò meglio star soli a divertirsi", ha detto Francesco Gabbani, al quale è dedicata la rubrica Sex Symbol di F.

FRANCESCO GABBANI: HA TRADITO DALILA IARDELLA? (OGGI, 21 FEBBRAIO 2017) - Francesco Gabbani è molto riservato sulla sua vita privata ma da sue recenti dichiarazioni abbiamo saputo che è fidanzato: il cantante di Occidentali's Karma sta con la stessa ragazza ormai da quattro anni e, a detta sua, stanno benissimo insieme e non desidera di meglio. La donna della sua vita di chiama Dalila Iardella, fa la tatuatrice a Carrara e gli è sempre stata accanto, anche nei momenti più negativi. "Oggi sarebbe difficile per me immaginare la mia vita senza di lei, che ha sopportato le mie insicurezze, mi ha spronato e mi ha fatto uscire dal circolo di negatività in cui ero entrato anni fa, prima di vincere Sanremo Giovani", aveva detto Francesco Gabbani qualche tempo fa. Insomma, il vincitore del Festival di Sanremo 2017 è un ragazzo simpatico che ha sempre voglia di scherzare, ma sul fronte degli affetti sembra essere serio e deciso.

