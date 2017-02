JUSTIN BIEBER / News, Selena Gomez non torna con lui: ecco perché (Oggi, 21 febbraio 2017)

JUSTIN BIEBER, NEWS: SELENA GOMEZ NON TORNA CON LA POPSTAR CANADESE – Non ci sarà nessun ritorno di fiamma tra Justin Bieber e Selena Gomez. Secondo quanto riporta Tmz, infatti, l’ex stellina della Disney sarebbe stanca di finire sulle prime pagine dei rotocalchi internazionali solo per le sue vicende sentimentali finendo per essere sempre etichettata come “la fidanzata di”. Motivo che avrebbe spinto la Gomez a prendere le distanze sia da quello che sarebbe il suo attuale fidanzato, The Weeknd che dallo stesso Justin Bieber. Nonostante la storia tra Justin e Selena sia finita da tempo, infatti, il nome della Gomez continua ad essere accostato continuamente a quello della popstar canadese. Stanca di essere trattata solo come la principessa del gossip, Selena avrebbe deciso di restare sola per non dare più modo ai giornali di concentrarsi sulla sua vita privata trascurando i suoi successi professionali. Una brutta notizia non solo per i fans che hanno sempre sperato di poter rivedere, un giorno, nuovamente insieme Justin e Selena ma anche per lo stesso Bieber che, in fondo, non ha mai smesso quella che è stata, finora, la sua prima, vera ed unica fidanzata.

