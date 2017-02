Jarabe De Palo/ Ha di nuovo il cancro: “mi ero illuso, ma dedicherò al tumore solo 5 minuti al giorno“

JARABE DE PALO HA DI NUOVO IL CANCRO: L'ANNUNCIO DEL CANTANTE (OGGI, 21 FEBBRAIO 2017) - Jarabe De Palo ha dovuto annunciare, ancora una volta, una cosa molto dolorosa: il tumore che pensava di aver recentemente sconfitto, è tornato ancora una volta. Jarabe De Palo aveva già dovuto affrontare il calvario di questo male, che lo aveva preso al colon. Andato in ospedale per un banale mal di pancia, ha invece scoperto che la sua situazione era molto grave e aveva dovuto affrontare un'operazione e la chemioterapia, che l'hanno portato a dover annullare i trenta concerti che aveva previsti di lì a qualche mese. Adesso era convinto di aver finito tutto: e invece è arrivata di nuovo la chiamata del medico portatrice del terribile verdetto. "Conducevo un anno tranquillo. I marcatori tumorali a 0. Non si vedevano tumori negli esami. Il cancro stava dormendo così tanto che mi ero illuso di essere guarito. Intanto ho preparato il mio ritorno: un album, un tour e un libro. Il 2017 doveva essere un anno glorioso. Improvvisamente però mi è arrivata una chiamata dall’Ospedale. Nell’ultimo controllo i marcatori sono aumentati. Faccio una Tac e nascosto per peritoneo c’è un piccolo tumore", ha scritto Jarabe De Palo sul suo sito.

JARABE DE PALO HA DI NUOVO IL CANCRO: L'ANNUNCIO DEL CANTANTE. "NON FERMO I MIEI PROGRAMMI" (OGGI, 21 FEBBRAIO 2017) - Nonostante l'orribile notizia, Jarabe De Palo ha detto che stavolta non aveva nessuna intenzione di fermarsi o farsi intralciare dal tumore. Il cantante de "La Flaca" ha annunciato che avrebbe in ogni caso pensato a far uscire il suo nuovo album, previsto per i prossimi mesi, e ha detto anche che non ha intenzione di rinunciare ai suoi concerti. Jarabe De Palo ha già detto alla sua dottoressa che ha intenzione di continuare a vivere la sua vita, cosa sulla quale lei si è trovata d'accordo. "Non mi importa, qualsiasi cosa accada, qualsiasi cosa dicano, nel 2017 torno sul palco", ha continuato Jarabe De Palo sul suo sito, dove ha mostrato una grande determinazione. "Ci saranno giorni che starò al 100% altri invece no. Ci saranno giorni in cui avrò la voce, altri invece in cui mi mancherà. Non importerà, perché sarò ugualmente lì quando si alzerà il sipario, su uno di quei posti dove mi sento meglio, dove mi piace stare, fermo, cantando per voi. Tornerò a condividere con voi la mia vita, come ho fatto volentieri per tanti anni. E al cancro, come sto facendo da quando l’ho conosciuto, gli dedicherò solo 5 minuti al giorno".

