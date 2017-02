ONE DIRECTION/ News: reunion a Londra, tutti e quattro di nuovo nella capitale per i Brit Awards? Foto (oggi, 21 febbraio 2017)

ONE DIRECTION, NEWS: REUNION A LONDRA, TUTTI E QUATTRO DI NUOVO NELLA CAPITALE PER I BRIT AWARDS? FOTO - Le fans degli One Direction non smettono un attimo di tenerli d’occhio, nemmeno ora che sono in pausa. Sui social le fanpage tengono conto dei vari spostamenti dei cantanti facendo una “mappatura” attraverso le foto scattate con loro. La grande notizia è che ora tutti e quattro gli One Direction sono a Londra una “reunion” che si è compiuta ieri, quando anche Niall Horan ha fatto ritorno nella capitale britannica da Los Angeles. A testimoniarlo anche una foto pubblicata su una fanpage che ritrae l’irlandese mentre posa con una fan (clicca qui per vederla). Poche ore prima anche Louis Tomlinson era stato intercettato all’aeroporto di Heathrow da un’ammiratrice e la foto (clicca qui per vederla), aveva così svelato a tutte le fans dove si trovava. Il fatto che tutti siano tornati a Londra potrebbe non essere casuale: domani si terranno infatti nella City i Brit Awards e la speranza delle directioners è che i loro quattro idoli partecipino tutti insieme alla cerimonia di premiazione.

ONE DIRECTION, NEWS: LOUIS TOMLINSON SCALA LE CLASSIFICHE DANCE CON “JUST HOLD ON” - Gli One Direction si sono tenuti lontano dalle scene come gruppo nell’ultimo anno per perseguire il loro progetti solisti e l’ultimo ad aver pubblicato il suo singolo d’esordio è Louis Tomlinson, che lo ha fatto producendo “Just hold on” insieme al deejay Steve Aoki. Il loro brano sta andando alla grande in radio, come testimoniano le classifiche dei brani dance più ascoltati nelle ultime settimane. Ritrovandosi in cima alla classifica, Aoki ha voluto condividere il traguardo postando uno screenshot della Top 10 su Twitter: “Sì sì sì! Grazie a tutte le stazioni dance che ci stanno sostenendo! Vi amiamo!”. Steve Aoki e Louis Tomlinson hanno di che essere orgogliosi: la loro “Just hold one” batte infatti grandi artisti dance come The Chainsmokers, Clean Bandit, Martin Solveig, Diplo e Tiesto. Clicca qui per vedere la classifica.

© Riproduzione Riservata.