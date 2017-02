OPERA/ Il ritorno di "Kát’a Kabanová" a Torino

Kát’a Kabanová, prima delle quattro opere dell’ultimo decennio di vita di Leos Janácek, è giunta finalmente al Teatro Regio di Torino in ‘prima’ per la città,in un allestimento (regia, scene, costumi, luci) già visto dieci anni fa alla Scala.

E’ parte di un ciclo dedicato a Janácek-Carsen inizialmente concepito per l’Opera Vlaanderen di Anversa e Ghent (l’opera nazionale delle Fiandre) e che da una dozzina d’anni sta facendo il giro del mondo per il rigore e l’efficacia con cui la regia di Robert Carsen, le scene ed i costumi di Patrik Kinmonth, le luci di Peter van Praet e la coreografia di Philippe Giraudeau interpretano il mondo drammatico e musicale di Janácek.

Il ciclo comprende otto delle dieci opere del compositore moravo (ossia da Jenufa a Da una casa di morti). Le prime due erano poco considerate dalla stesso autore. Il Regio propone il ciclo completo, ma alcune opere del binomio Janácek- Carsen sono state già viste in Italia ad esempio Jenufa a Palermo e Il caso Makropulos a Venezia.

Il compositore e librettista è ancora oggi poco noto al pubblico italiano, nonostante sia, con Richard Strauss e Benjamin Britten, uno del maggiori autori di teatro in musica del Novecento. Nato nella cittadina di Príbor in Moravia (dove ebbe i natali anche Sigmund Freud), nel 1854, visse quasi tutta la vita a Brno, capitale di un’area allora parte dell’Impero Austro-Ungarico, e oggi regione meridionale della Repubblica Ceca.

Brno è a circa metà strada tra Vienna e Cracovia - il cuore quasi di quell’area dell’Europa centrale dove la Grande Guerra apportò i maggiori cambiamenti ai confini geografici e politici. Lì vi era il carcere dove è stato Silvio Pellico. Per decenni, Janácek fu essenzialmente un didatta e, molto religioso, compose principalmente musica dello spirito o ispirata a tradizioni locali.

A 50 anni circa, nel 1904 (quasi contemporaneamente alle prime assolute di Madama Butterfly di Puccini e di Salome di Strauss), nella sala da tè (adattata a teatro) del maggior caffè di Brno venne rappresentato il suo primo capolavoro Jenufa. Oggi la città dispone di tre teatri di cui il maggiore (1.300 posti) porta il nome del compositore.

La partitura di Jenufa era stata respinta dal Teatro Nazionale di Praga, dove venne rappresentata solo nel 1916 dopo forti rimaneggiamenti imposti dalla censura. Jenufa diventò un successo europeo in seguito alla rappresentazioni a Vienna nel 1918 (proprio mentre l’Impero era sul punto del tracollo), nella traduzione di Max Brod in tedesco (lingua in cui le opere di Janácek sono state eseguite per decenni, al di fuori della Moravia).

Janácek visse sino al 1928; nell’ultima fase della sua vita in un’Europa in rapida trasformazioni ebbe meritatissimi riconoscimenti (laurea honoris causa, ammissione all’Accademia Prussiana delle Arti). Per quanto, tra le «scuole» della piccola Brno, si considerasse vicino a quella musicale russa sviluppò un linguaggio modernissimo che, al di fuori dell’Europa centrale, venne compreso solamente dopo la seconda guerra mondiale, grazie a direttori come Sir Charles Mackerras, James Conlon e Jan Lothar-Koenig.

Nella New York degli Anni Settanta, i lavori di Janácek trovavano casa alla New York City Opera, considerata tra lo sperimentale e il popolare, non al Metropolitan.