TIZIANO FERRO/ Buon compleanno! Compie oggi 37 anni, gli auguri sui social (oggi 21 febbraio 2017)

COMPLEANNO TIZIANO FERRO: IL CANTANTE COMPIE OGGI 37 ANNI, GLI AUGURI SUI SOCIAL (OGGI 21 FEBBRAIO 2017) - Tiziano Ferro compie oggi 37 anni, tutti non hanno perso occasione per fare gli auguri al cantante di Latina che tra poco comincerà il nuovo tour. Primo posto in classifica per il suo album 'Il mestiere della vita', dopo la performance al Festival di Sanremo è pronto a toccare tutti i migliori stadi d'Italia. Un compleanno speciale, visto che qualche giorno uscirà la versione spagnola del disco e lo stesso cantante di Latina ha dichiarato che per il decimo anniversario del Record Store Day, ricorrenza celebrata in tutto il mondo il 22 aprile per 'sostenere' i vinili usciranno anche i 45 giri di 'Mi sono innamorato di te' e 'Il conforto'. "Fan dei 45 giri? In esclusiva durante il ‘Record Store Day’ del prossimo 22 Aprile potrete acquistare ‘Il Conforto’ ft. Carmen Consoli e ‘Mi Sono Innamorato Di Te’, la cover di Luigi Tenco portata da Tiziano sul palco dell’Ariston" si legge sul profilo ufficiale Twitter di Tiziano Ferro.

COMPLEANNO TIZIANO FERRO: IL CANTANTE COMPIE OGGI 37 ANNI, GLI AUGURI SUI SOCIAL (OGGI 21 FEBBRAIO 2017) - Il mondo della musica si è fermato oggi per fare gli auguri a Tiziano Ferro. Il cantante di Latina compie oggi 37 anni, ed in attesa del nuovo tour festeggerà a Los Angeles. Giuliano Sangiorgi, leader dei Negramaro, ha postato una foto sul suo profilo Instagram insieme a Tiziano Ferro, entrambi in America. "Ritrovarsi a #losangeles nel giorno del tuo compleanno... auguri fratello!!!" le parole di Giuliano Sangiorgi, contento di poter festeggiare insieme ad uno dei suoi migliori amici. Il nuovo tour di Tiziano Ferro prenderà il via il prossimo 11 giugno e toccherà Lignano Sabbiadoro, Milano (3 date soldout), Torino, Bologna, Roma (tre tappe), Bari, Messina, Salerno, e Firenze il 15 luglio quando terminerà il tour estivo. Lo spettacolo è ancora un mistero, non si sa ancora cosa canterà e cosa regalerà ai propri fan Tiziano Ferro ma con ogni probabilità riproporrà il brano di Luigi Tenco, 'Mi sono innamorato di te'. CLICCA QUI PER VEDERE LA FOTO DI GIULIANO SANGIORGI E TIZIANO FERRO

