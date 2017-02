BRIT Awards 2017 / Vincitori e premi: Ed Sheeran e Robbie Williams sul palco di Londra. Le curiosità e le polemiche (oggi, 22 febbraio)

BRIT AWARDS 2017: VINCITORI E PREMI, ED SHEERAN E ROBBIE WILLIAMS SUL PALCO (OGGI, 22 FEBBRAIO 2017) - Domani sera un evento imperdibile sarà trasmesso su Rai 4: si tratta dei prestigiosi BRIT Awards, i premi musicali che sono dati ogni anni ai cantanti più significativi e rappresentativi della scena pop mondiale. Chi si esibirà quest'anno sul palco dei 37esimi Brit Awards? Innanzitutto, per un pubblico più giovane, troviamo i cantanti pop più amati dalle nuove generazioni: si tratta di Ed Sheeran, Robbie Williams, Bruno Mars, Skepta, Emeli Sandé, Little Mix e The 1975. A presentare i BRIT Awards ci saranno Dermot O'Leary ed Emma Willis, i presentatori delle edizioni inglesi di X Factor e The Voice. In Italia saranno invece commentati da Filippo Sorbello e Marco Ardemagni: per poter ascoltare però i Brit Awards con l'audio originale, bisognerà impostare il secondo canale audio. Tra le nominations dei BRIT Awards troviamo anche David Bowie e Leonard Cohen, rispettivamente il primo per (Miglior Album e Miglior Artista Solista Britannico, e il secondo come Miglio artista solista maschile internazionale.

BRIT AWARDS 2017: VINCITORI E PREMI, LE VECCHIE POLEMICHE - Cosa sono i BRIT Awards? Sono l'equivalente dei Grammy americani per prestigio e importanza: istituiti nel 1977, sono organizzati dal British Phonographic Industry, che ogni anno premia i migliori cantanti inglesi portatori di musica pop nel mondo. Nonostante tutto però, i BRIT Awards hanno destato, come al solito, alcune polemiche: c'è chi dice infatti che i premi siano dati non su basi meritocratiche ma commerciali e fu lo stesso Robbie Williams a dirlo qualche anno fa quando andò a ritirare un premio. Che l'ex Take That riproponga il problema anche quest'anno? Per molti anni la cerimonia dei BRIT Awards non fu trasmessa in diretta a causa del timore di proteste, contestazioni e figuracce durante l'avvenimento. Molto famoso è stato il momento in cui Danbert Nobacon, il cantante dei Chumbawamba, versò dell'acqua addosso al politico John Prescott che gli stava consegnando il premio.

© Riproduzione Riservata.