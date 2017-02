Emma Marrone / La sua battaglia contro il tumore e la "fuga" da nuovi amori (oggi, 22 febbraio 2017)

EMMA MARRONE: IL RAPPORTO CON LA FAMIGLIA E LA BRUTTA ESPERIENZA COL TUMORE (OGGI, 22 FEBBRAIO 2017) - Emma Marrone è stata ospite da Maurizio Costanzo, dove si è molto aperta sui suoi affetti, la sua vita amorosa e i gravi problemi di salute che ha avuto in passato. Adesso Emma Marrone ha deciso che vuole prendersi una pausa dallo showbusiness e adesso fa solo qualche ospitata televisiva ogni tanto. Uno dei motivi della sua assenza dalle scene è anche quella di voler dedicare più tempo alla sua famiglia, alla quale è molto legata: "Ho avuto la fortuna di nascere in una famiglia meravigliosa. Li sento tre/quattro volte al giorno. Da noi si ride anche quando si muore di fame, siamo stati uniti anche grazie ai momenti di grande sacrificio. Ci sono state tante parole tra noi. Mio fratello è stato il mio sole, la parte migliore di tutti, ha preso solo il buono di noi. Ci sono tre anni e mezzo di differenza. All'inizio ero un po' gelosa delle sue prime fidanzate", ha confidato Emma Marrone al Maurizio Costanzo Show.

EMMA MARRONE: IL RAPPORTO CON LA FAMIGLIA E LA BRUTTA ESPERIENZA COL TUMORE (OGGI, 22 FEBBRAIO 2017) - La conversazione al Maurizio Costanzo Show si è fatta via via più intima ed Emma Marrone ha parlato anche della battaglia contro il tumore, che fortunatamente l'ha vista vincitrice. Anche se oggi cerca di parlare sempre dell'importanza della prevenzione e della cura, anche se pensiamo che non ce ne sia bisogno. Maurizio Costanzo ha provato a chiedere ad Emma anche dei retroscena sulla sua vita sentimentale, chiedendole cosa ne pensasse di Stefano De Martino, domanda alla quale non ha voluto rispondere, e se avesse un fidanzato. Emma Marrone al momento non sente la necessità di impegnarsi e ha detto che non vuole trovare un nuovo compagno per adesso. Stessa cosa sul discorso dei figli: ha 32 anni ma per adesso non ci pensa a voler diventare mamma. Un domani magari chissà, ma per adesso sta bene così.

© Riproduzione Riservata.