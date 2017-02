FEDEZ/ Prove in vista del Tour per il rapper, il video sui social con il brano di “Comunisti col Rolex” (oggi, 22 febbraio 2017)

FEDEZ, NEWS: PROVE IN VISTA DEL TOUR PER IL RAPPER, VIDEO (OGGI, 22 FEBBRAIO 2017) - Piccole sorprese che fanno già brillare gli occhi dei fans di Fedez. I preparativi impazzano per il fidanzato di Chiara Ferragni: dal prossimo 11 marzo 2017 - con partenza fissata dal Pala Alpitour di Torino - darà infatti il via al Tour organizzato insieme al collega J-Ax, per il loro nuovo album "Comunisti con Rolex". Le prove sono all'ordine del giorno, e proprio ieri l'artista lombardo ha voluto condividerne un piccolo stralcio con tutti i followers: nella clip postata suoi social, si vede infatti il rapper impugnare e suonare una chitarra insieme ad una band che vanta una batterista, un bassista e anche un tastierista. Sua anche la voce del pezzo, che ha un titolo divertente e quasi ironico, "Musica del c***o", la decima traccia contenuta all'interno della nuova fatica discografica. Inutile dire che la curiosità dei followers si è accesa in un secondo, e per Fedez non sono mancati commenti o consigli. C'è chi si è chiesto per dove fosse ‘lo zio’ J-Ax, e chi invece sottolinea che lo stile del pezzo ricorda un po' i Blink 182. In molti, inoltre, hanno confermato la loro presenza ad una delle date che Fedez terrà nel prossimo mese per tutta Italia. Il gran momento si avvicina: clicca qui per vedere il video pubblicato da Fedez su Instagram con le prove di "Musica del c***o".

© Riproduzione Riservata.