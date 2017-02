JUSTIN BIEBER, NEWS: FOTO, RELAX IN MESSICO PRIMA DI VOLARE IN AUSTRALIA (OGGI, 22 FEBBRAIO 2017) - Popstar come Justin Bieber sono costrette a duri ritmi per via di tour mondiali che li portano da una parte all’altra del globo con date che scandiscono la loro vita per mesi e a volte addirittura per anni. Il Purpose World Tour iniziato quasi un anno fa non è ancora finito e porterà il cantante canadese in tournée fino a settembre. Ieri l’idolo delle ragazzine di mezzo mondo ha concluso le tre date a Mexico City e ora si sta godendo un po’ di relax nel Paese che lo ha ospitato questo mese. Anche nei momenti di pausa i paparazzi non lo lasciano mi solo e le fans possono così “spiarlo” anche in questi aspetti della sua vita privata. Tra le ultime foto di Bieber apparse in rete ci sono quelle che lo ritraggono in costume mentre si rilassa da qualche parte in Messico. Con indosso un costumino rosa, il cantante fa il bagno in piscina godendosi una vista mozzafiato (clicca qui per vedere la foto) e poi si rilassa al sole abbronzandosi su un morbido lettino (clicca qui per vedere la foto).

JUSTIN BIEBER, NEWS: IL CUORE D’ORO DEL CANTANTE, L’ABBRACCIO CON LA FANS AMMALATA - Nonostante i ritmi serrati dei suoi impegni lavorativi, Justin Bieber trova sempre il tempo da dedicare alle sue fans, soprattutto a quelle meno fortunate. Come fanno molti artisti del suo calibro, il cantante canadese non è nuovo alle sorprese fatte in ospedale o a domicilio a fans malati o affetti da particolari patologie. Anche di recente il cantante è andato a trovare una di loro e il video di questo incontro lo troviamo su Instagram. Justin abbraccia dolcemente la fan malata, che si stringe a lui mentre se ne stanno seduti su un divanetto. Con grande dolcezza Bieber sorride e le accarezza dolcemente la schiena e le spalle. Un tenero incontro immortalato in un video che ha subito collezionato migliaia di like sul social network: clicca qui per vederlo.

© Riproduzione Riservata.