Justin Bieber/ Si suicida una fan, lui commuove tutti così... (oggi, 22 febbraio 2017)

JUSTIN BIEBER: IL BEL GESTO DEL BAD BOY PER UNA FAN SUICIDA (OGGI, 22 FEBBRAIO 2017) - Siamo abituati a conoscere Justin Bieber come il bad boy che tratta male tutto e tutti, che si ubriaca, non si presenta ai processi e picchia i fotografi: ma la popstar canadese, se vuole, sa anche essere una persona stupenda. Qualche giorno fa una sua fan si è uccisa perché perseguitata da atti di bullismo: la ragazza, non reggendo più la situazione e in preda alla sofferenza, si è uccisa. La notizia è stata diffusa da tutti i telegiornali, e anche il fatto che la ragazza fosse una grande fan di Justin Bieber è stato divulgato dalle televisioni di tutti gli stati Uniti: ovviamente anche la popstar canadese ha sentito questa storia e ha deciso di fare un regalo speciale alla sua fan, anche se postumo. Justin Bieber ha inviato alla madre della ragazza un suo autografo: pur se disperata, la donna è stata veramente felice del gesto e ha deciso di seppellire la figlia con l'autografo di Justin Bieber.

JUSTIN BIEBER: CON I FAN UN RAPPORTO DI AMORE E ODIO (OGGI, 22 FEBBRAIO 2017) - Quando Justin Bieber compie qualche gesto carino nei confronti dei fan sono in molti a stupirsi dato che con loro ha sempre avuto un rapporto di amore e odio. Nonostante Justin Bieber sappia che deve a loro gran parte della loro fama, non sopporta di essere toccato o essere preda di urla disperate: più di una volta durante i concerti si è lamentato del comportamento dei fan, e in alcune occasioni ha persino lasciato il palco. Non si è mai capito perché Justin Bieber si comporti in questo modo, ma ormai questo comportamento sopra le righe fa anche un po' parte del personaggio. Una delle ultime polemiche in cui è incappato Justin Bieber, è quella che lo ha visto non presenziare al processo indetto contro di lui dal Tribunale di Los Angeles: il motivo? Era troppo ubriaco. Justin Bieber si è inventato un malanno, ma i legali della parte offesa lo hanno scoperto e non hanno preso bene la notizia.

