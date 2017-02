ONE DIRECTION, NEWS: LOUIS TOMLINSON TORNA FRA LE BRACCIA DELLA SUA EX, LA BLOGGER DI MODA ELEANOR CALDER (OGGI, 22 FEBBRAIO 2017) - Ritorno di fiamma per Louis Tomlinson, ex star degli One Direction, e la sua ex fidanzata Eleanor Calder, la blogger di moda con la quale il cantante ha avuto una relazione circa due anni fa. I due si sono lasciati nel marzo del 2015 dopo tre anni di relazione, e lo hanno fatto in maniera molto discreta, tanto che a quei tempi fu una fonte a rivelare ai giornali questa notizia: “Louis ed Eleanor si sono lasciati due settimane fa – aveva detto con certezza il portavoce degli One direction – non hanno dato alcun annuncio perché hanno bisogno di un momento di privacy”. Di recente, come riporta Cosmopolitan Uk, Louis Tomlinson ha frequentato l’attrice Daniel Cambpell per ben 14 mesi, ma qualche settimana fa sono stati i tanti fan degli One Direction a notare una crisi fra i due, soprattutto a causa del fatto che la coppia ha scelto di non passare assieme le festività del Natale. Contemporaneamente, così come rivelato da una fonte, il cantante si sarebbe riavvicinato alla sua ex Eleanor, e questo soprattutto per cercare da lei un po’ di conforto dopo la morte di sua madre Johannah Deakin. La stessa fonte ha infatti rivela che “Eleanor era molto vicina a Johannah ed è stata anche damigella d’onore al suo matrimonio nel 2014 (…) Non c’è dubbio che sia devastata dalla sua morte e desiderosa di dare il suo supporto a Louis”. La coppia, nelle ultime settimane, ha passato molto tempo assieme a Los Angeles e la blogger, in occasione della New York Fashion Week, ha dato forfait a un evento organizzato da Tommy Hilfiger per non lasciare da solo il suo amato Louis.

