SOHN/ Il concerto al Magnolia: il futuro della musica passa dal'elettronica

Questo inizio di nuovo millennio è stato spesso descritto come privo di generi e trend di riferimento, come se la pressoché infinita disponibilità di passato che abbiamo davanti, permetta ai vari artisti di saccheggiare influenze a caso come in un grande supermercato e imbastire poi la propria musica sull’onda di suggestioni miste, declinate in senso spontaneistico.

C'è del vero in questo giudizio e io stesso, per quel poco che mi è dato di capire, mi sono accodato spesso a questa linea interpretativa.

Forse però, qualche timido fenomeno di tendenza lo si incomincia ad intravedere. È il caso della commistione, attivissima in questi ultimi anni, tra Soul, RnB e musica elettronica.

A ben guardare la questione è piuttosto semplice: di gente con la bella voce ne continua a nascere, che siano neri o bianchi. E oggi, un ragazzo con la bella voce non è più obbligato a formare una band o a padroneggiare più strumenti, per comporre le proprie canzoni. Oggi le possibilità che la tecnologia informatica offre sono pressoché infinite.

Un computer, un buon programma di registrazione, un sequencer, un sintetizzatore, sono aggeggi non certo facili da usare (anzi, difficilissimi, se si vuole farlo bene) ma si può farlo da soli, si può imparare da soli e, forse anche per l’enorme quantità di solipsismo insito nella società contemporanea, stanno diventando il principale strumento espressivo di una quantità di nuovi musicisti che si stanno affacciando sulle scene.

Che il pop e il rock odierno stiano vivendo di una certa penuria di chitarre, non è certo una novità. Oggi sono questi aggeggi e tutti i loro derivati a dettare legge e, al di là di facili e francamente banali considerazioni sul fatto che “quelli che usano queste cose non suonano davvero”, non è assolutamente detto che sia un male.

Probabilmente è stato James Blake a dettare i tempi. Il suo esordio nel 2010 è stato un fulmine a ciel sereno e si è capito che la commistione tra suoni digitali e una voce tra le più calde ed espressive degli ultimi anni, avrebbero potuto fare miracoli. L’artista inglese si è poi confermato con due dischi di enorme valore e nel frattempo sono arrivati altri nomi ad affiancarlo: Frank Ocean, Chet Faker, Blood Orange, The Weeknd nell’universo maschile, FKA Twigs, Lorde (che col Soul non ha nulla a che fare ma si serve comunque di una formula simile), Solange in quello femminile.

Da ultimo, i recenti casi di Sampha e SOHN, che hanno esordito quest’anno come esecutori della propria musica, dopo aver lavorato per diverso tempo dietro le quinte, come autori di canzoni altrui (e non di gente qualunque: basti dire Kanye West o Drake, per rendere l’idea).

“Process” di Sampha e “Rennen” di SOHN stanno facendo parlare moltissimo in questa prima parte dell’anno. Se Frank Ocean e James Blake si sono presi la scena nella seconda parte del 2016, è innegabile che il 2017 sia iniziato sotto il segno di questi due enfant prodige: nero il primo, bianco il secondo, ma tutti e due discepoli di Michael Jackson, Chet Baker, D’Angelo, Marvin Gaye e tutti i nomi più importanti legati, con declinazioni diverse, ad un certo tipo di sound.