ALESSANDRA AMOROSO / News: tutti i colori della cantante salentina in onda il 22 marzo (Oggi, 23 febbraio 2017)

ALESSANDRA AMOROSO, NEWS: TUTTI I COLORI DELLA CANTANTE SALENTINA IN ONDA IL 22 MARZO SU FOX LIVE – Il countdown per la Big Family di Alessandra Amoroso può finalmente cominciare. Il 22 marzo, su Foxlive, andrà in onda lo speciale “Tutti i colori di Alessandra Amoroso”. Si tratta di una specie di documentario realizzato durante il Vivere a Colori Tour che ha portato la cantante salentina a cantare in diverse piazze italiane. Il tour è stato un enorme successo al punto che Fox live ha deciso di dedicarle un appuntamento speciale. Alessandra, infatti, è stata seguita 24 ore su 24 dalle telecamere che hanno immortalato i vari momenti del tour, dalla preparazione alle prove fino al vero spettacolo. Un appuntamento imperdibile per tutti i fans della cantante salentina, diventata una big della musica italiana. Tutto ciò che Alessandra Amoroso tocca si trasforma in ora. Nonostante il successo, tuttavia, la Amoroso è rimasta la ragazza di sempre. Dolce, semplice e umile: caratteristiche che la rendono ancora più amata dai fans. “Il 22 marzo su @foxlifeit Italia andrà in onda un docu-film sul #VivereAColoriTour, nel quale Alessandra vi porterà in viaggio, dietro le quinte e sul palco insieme a lei”, si legge su Instagram. Cliccate qui per vedere il post.

