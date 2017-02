EMMA MARRONE, NEWS: COMMENTI POSITIVI SUI SOCIAL, LA CANTANTE METTE DA PARTE LE POLEMICHE E RINGRAZIA I FANS (OGGI, 23 FEBBRAIO 2017) - Emma Marrone è famosa per non essere una che le manda a dire sui social e più di una volta ha risposto per le rime agli haters che la criticavano nei commenti dei suoi post. Anche ultimamente la cantante salentina ha lanciato delle frecciatine contro coloro che fanno dei social il loro megafono per criticarla, arrivando addirittura a citare Oscar Wilde: “L’invidia è quel sentimento che nasce nell’istante in cui ci si assume la consapevolezza di essere dei falliti”. Il commento di Emma a riguardo aveva ancora una volta acceso gli animi: “E non ti sei trovato nell’era dei social”. La crociata della salentina contro degli haters però sembra dare i suoi frutti. I commenti ai suoi post hanno cambiato tenore e la cantante se ne è rallegrata complimentandosi con i suoi followers: “Mi piacciono i vostri commenti positivi e di stima…dovrebbe essere sempre così, i social se usati bene sono un mezzo bellissimo per trasferirsi grandi emozioni. Buona giornata e buona musica a tutti”. Il commento di Emma ha subito conquistato centinaia di like e qualcuno ha voluto immortalarlo con uno screenshot per poi condividerlo: clicca qui per vederlo.

EMMA MARRONE, NEWS: L’ULTIMA POLEMICA SUI SOCIAL (OGGI, 23 FEBBRAIO 2017) - Le critiche ricevute da Emma Marrone sono tante e si scontrano coi moltissimi complimenti che la salentina colleziona da parte dei fans ogni volta che pubblica una foto sui suoi profili social. Spesso e volentieri la sanguigna salentina risponde agli invidiosi che la criticano e la notizia viene subito ripresa dai giornali come ennesima polemica tra Emma e gli utenti dei social network. L’ultima risale a pochi giorni fa, quando Emma ha condiviso una foto tratta da uno shooting. Qualcuno l’ha accusata di non essere davvero così nella vita di tutti i giorni e la Marrone ha risposto per le rime alla ragazza che l’aveva apostrofata: “ia cara, nella realtà sono una ragazza di 32 anni che può permettersi di andare in giro in tuta e senza trucco, che è diverso dall'essere trascurata”. La cantante ha poi sottolineato: “Non credo di essere l'unica artista che posta immagini di servizi fotografici nei quali sono ben vestita e ben truccata, e basta!”. I commenti sono continuati e visto che tra gli haters c’erano anche diverse donne, la Marrone ha sbottato: “'Perdete sempre un'occasione per essere intelligenti e la cosa peggiore è che le donne sono molto più cattive degli uomini”.

© Riproduzione Riservata.