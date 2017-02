EMMA MARRONE/ News: "tradisce" Elodie Di Patrizi con Paola Turci... (Oggi, 23 febbraio 2017)

EMMA MARRONE, NEWS: LA SALENTINA FA SUO IL MESSAGGIO DI PAOLA TURCI – Emma Marrone, dopo aver accompagnato Elodie Di Patrizi nella sua prima esperienza sul palco del Festival di Sanremo, tra tutte le canzoni che hanno partecipato alla famosa kermesse musicale, ha deciso di fare pubblicità al brano di Paola Turci contenente un messaggio importante per tutte le donne. “A profusione”, scrive Emma su Instagram pubblicando la foto del brano “Fatti bella per te” che Paola Turci ha cantato sul palco del Teatro Ariston. Emma Marrone, dunque, ha smesso di cercare l’approvazione degli uomini. Single da diverso tempo, la salentina non ha affatto paura di restare sola decidendo di mettere al primo posto la sua serenità. Emma Marrone, infatti, ha deciso di farsi bella e curarsi solo per se stessa senza dare peso alle critiche e al giudizio altrui. Un messaggio positivo quello lanciato da Emma che è stato raccolto anche dalle sue fans. “Ed e ' bellissimo vedere due meravigliose artiste che si stimano a vicenda! Specialmente Nel vostro mondo!”, “Un grande insegnamento per noi donne”, “Trasmette un messaggio molto bello e importante. Grazie per condividere anche libri e musica che magari non ho mai letto o sentito. È bello andare oltre e conoscere nuovi artisti”, scrivono i fans. Cliccate qui per vedere il post.

