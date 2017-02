Fedez / Litiga con J-Ax e Gue Pequeno: faranno mai la pace? (oggi, 23 febbraio 2017)

FEDEZ, NUOVA POLEMICA CON J-AX E GUE PEQUENO: "PINOCCHIO!" (OGGI, 23 FEBBRAIO 2017) - Continua la querelle tra Fedez, J-Ax, Gue Pequeno e Marracash: questi ultimi non hanno nessuna intenzione di smettere di prendere in giro il rapper autore di Comunisti col rolex, prendendolo in giro a ogni loro concerto e mostrando delle foto di Fedez con disegnato sopra un naso da Pinocchio. Più volte Marracash lo ha preso in giro, una volta dicendo: "L'altra sera ho incontrato il lottatore di mixed martial arts Conor McGregor, l'ho insultato, ma lui ha abbassato lo sguardo". Uno sfottò decisamente rivolto a Fedez, che per adesso non ha ancora risposto alle nuove critiche. Tutto è iniziato quando Fedez ha detto di aver incontrato una volta Marracash in un bar e di averlo insultato: secondo il rapper poi, Marracash avrebbe abbassato lo sguardo. Una cosa giudicata non vera dal rapper di Santeria, che ha iniziato subito a insultare Fedez.

FEDEZ, NUOVA POLEMICA CON J-AX E GUE PEQUENO: "PINOCCHIO!" (OGGI, 23 FEBBRAIO 2017) - Un altro motivo di dissenso tra i due è stato quando Fedez e J-Ax hanno preso il disco d'oro per Comunisti col Rolex: "L'album "Comunisti col Rolex" debutta al numero 1 in classifica! TUTTI e 16 brani del disco sono entrati nella classifica dei singoli più venduti non era mai successo prima! GRAZIE DI TUTTO RAGA". Subito sono intervenuti Gue Pequeno e Marracash, che hanno rimesso al loro posto Fedez, dandogli un'altra volta del bugiardo incallito. ""Mi segnalano che #Pinocchio ha colpito ancora. Caro Flipper, ci spiace sbugiardarti continuamente ma non è vero che 'non era mai successo prima'. Prima di te è successo eccome, prima con 'Santeria' e poi con 'Sfera Ebbasta'. Basta con le bugie Pinocchio!". Insomma, la situazione sembra diventata veramente incandescente. Peggiorerà, oppure prima o poi Fedez e i suoi rivali si tenderanno la mano?

© Riproduzione Riservata.