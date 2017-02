JUSTIN BIEBER/ News, polemiche per una pelliccia e problemi di cuore gravi (Oggi, 23 febbraio 2017)

JUSTIN BIEBER, NEWS: IL CANTANTE SI DIVIDE TRA POLEMICHE, NUOVE CANZONI E PROBLEMI DI CUORE – Justin Bieber non ha sicuramente il tempo di annoiarsi. Il cantante canadese continua ad essere super impegnato sia con il suo lavoro che con i problemi personali. Dopo l’enorme successo del Purpose Tour, Justin Bieber, con il suo prossimo lavoro discografico, potrebbe decidere di lanciarsi in un nuovo stile. Ad affermarlo è il rapper 2 Chainz che, su Instagram, ha scritto: “Nuova musica in arrivo? Portiamo JB verso la trap?”, condividendo una foto con la popstar canadese. Justin Bieber, inoltre, è finito al centro di una polemica con PETA per aver indossato una pelliccia. Lisa Lange, la responsabile dell’associazione, non è stata affatto tenera con Bieber. “Questa immagine da cavernicolo è il nuovo look di Justin Bieber. Coyote e altri animali sono intrappolati e uccisi lasciando spesso i piccoli senza le loro famiglie ed è sempre stupefacente vedere qualcuno con così tanta fama e ricchezze non mostrare nessuna pietà verso degli animali che vorrebbero semplicemente essere lasciati in pace e vivere con le loro famiglie”. Infine, i problemi di cuore non abbandonano Justin che, pur provando ancora dei forti sentimenti per Selena Gomez, sembra destinato a rassegnarsi. Pare, infatti, che la Gomez non abbia alcuna intenzione di tornare con lui ma voglia allontanarsi dal gossip per concentrarsi sulla propria carriera.

