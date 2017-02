ONE DIRECTION/ Video, le rivelazioni di Ed Sheeran sul debutto da solista di Harry Styles (oggi, 23 febbraio 2017)

ONE DIRECTION, NEWS: LE RIVELAZIONI DI ED SHEERAN SUL DEBUTTO DA SOLISTA DI HARRY STYLES - Alla vigilia dei Brit Awards, Ed Sheeran ha parlato del debutto da solista di Harry Styles, uno degli One Direction e suo grande amico. In una diretta su Instagram, il cantautore dai capelli rossi ha risposto con “forse” a chi gli domandava se sapesse la data di pubblicazione del primo album da solista di Harry Styles (clicca qui per vedere il video). Una risposta che non si discosta molto da quanto lasciato trapelare dalla Columbia Records, secondo cui il primo album di Styles è “quasi pronto”. A un altro fan che chiedeva se Ed avesse già ascoltato qualche brano realizzato da Harry, Sheeran ha risposto: “Sì ed è grandioso”. Harry Styles sarebbe il terzo componente degli One Direction a intraprendere la carriera da solista in questa pausa che il gruppo si è preso ormai un anno fa: il primo è stato Niall Horan con “This Town”, mentre Louis Tomlinson ha tentato la strada della dance con Steve Aoki producendo “Just hold on”. Si attendono inoltre notizie di Liam Payne, che da tempo ha detto di star lavorando a nuove canzoni in studio ma che per il momento non ha ancora “sfornato” nessun singolo.

ONE DIRECTION, NEWS: 5 MESI AL DEBUTTO DI HARRY STYLES SUL GRANDE SCHERMO - Al momento l’attenzione delle fans degli One Direction è puntata sui progetti musicali di Harry Styles ma non dobbiamo dimenticare che tra appena cinque mesi il cantante inglese debutterà sul grande schermo con la sua prima prova da attore. Harry farà il suo ingresso nel mondo del cinema dalla porta principale: niente ruoli marginali per lui, che è uno dei protagonisti dell’attesissimo Dunkirk, il film che segna il ritorno di Christopher Nolan dietro la macchina da presa. Nei mesi scorsi abbiamo visto diverse foto rubate dal set e proprio per recitare nella pellicola ambientata nella seconda guerra mondiale, Styles aveva dato un taglio alla sua folta chioma: clicca qui per vedere una foto tratta dal film.

