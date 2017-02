VASCO ROSSI/ Modena Park, venduti 193mila biglietti, obbiettivo 220mila

Passerà alla storia come l'evento musicale italiano con il maggior numero di spettatori. Il concerto del primo luglio a Modena di Vasco Rossi ha totalizzato 193mila biglietti venduti, superando la già impressionante cifra di 180mila comunicata giorni fa. Ma non è finita: nuovi biglietti verranno messi in vendita perché l'obbiettivo degli organizzatori è raggiungere quota 220mila spettatori. Lo si saprà appena sarà dato l'ok sulla capienza effettiva del parco, se cioè si potranno vendere altri trentamila biglietti. Lo stesso Vasco Rossi ha fato la notizia sula sua pagina facebook: "In questi giorni verrà comunicata la decisione definitiva riguardo alla capienza del Parco: probabilmente non oltre i 220.000. E' già una cifra enorme, al di là di ogni aspettativa. Appena ci sarà questa decisione verranno quindi messi in vendita i biglietti rimanenti. Ancora un po' di pazienza, quindi e verrete informati sui prossimi lotti di biglietti attraverso i canali di Viva Ticket, l'unico sito ufficiale autorizzato a vendere tutti i biglietti". Circa mille biglietti venduti sono stati ritirati perché risultavano messi in vendita da siti di bagarinaggio.

