EMMA MARRONE / News: nuovo look, i follower le perdonano lo scivolone del passato, foto (oggi, 24 febbraio 2017)

EMMA MARRONE, NEWS: NUOVO LOOK PER LA CANTANTE SALENTINA, I FOLLOWER LE PERDONANO LO SCIVOLONE DEL PASSATO - Anche se Emma Marrone è una delle protagoniste più amate del panorama della musica italiana, nelle ultime ore a catturare l’entusiasmo dei suoi fan è stato uno scatto postato su Instagram. In particolare, Emma Marrone ha condiviso una sua foto sui social nella quale posa per un servizio fotografico con un look che mette in evidenza tutto il suo fascino, aggiungendo nella didascalia soltanto una frase “PROUD OF YOU”, con la quale ha rivelato ai suoi fan di sentirsi finalmente orgogliosa. Lo scatto fa parte di uno shooting fotografico che qualche giorno fa ha coinvolto la cantante, che è stata immortalata da Luisa Carcavale con una serie di immagini che di recente hanno fatto il giro del web (qui potete visualizzarne una). In questi nuovi scatti, Emma ha sfoggiato un outfit molto particolare, lontano da quello precedente e caratterizzato da uno stile a tratti più rock ma, allo stesso tempo, profondamente glamour e femminile. E, come sempre, non si sono fatti attendere i commenti dei suoi fan, che hanno reagito con enorme stupore di fronte al nuovo look di Emma: “Sei uno spettacolo della natura!”, “Tesoro sei peggio della caffeina io non so se ti rendi conto di quanto sei bella!”, “@real_brown stai benissimo, complimenti”. I suoi follower, a quanto sembra, le hanno perdonato lo scivolone di qualche mese fa, quando Emma Marrone, in occasione della presentazione del film “La cena di Natale” (qui la foto con gli attori del cast), ha sfoggiato un look che non ha evidenziato al meglio tutta la sua femminilità. Se volete visualizzare l’ultimo scatto postato da Emma Marrone, potete cliccare qui.

