FOO FIGHTERS/ Video, concerto live a sorpresa in diretta su Twitter e Periscope

FOO FIGHTERS VIDEO, CONCERTO A SORPRESA A FROME DOPO L'ANNUNCIO DELLA PARTECIPAZIONE A GLASTONBURY 2017 - Concerto a sorpresa dei Foo Fighters, che si sono esibiti a Frome, una cittadina di circa ventimila abitanti nel sud-ovest della Gran Bretagna e famosa perché vi è nato il campione di Formula 1 Jenson Button. Un regalo inaspettato per i fan della band di Dave Grohl, che avevano annunciato poco prima la partecipazione a Glastonbury 2017, il famosissimo festival estivo del Regno Unito. Dopo l'annuncio i Foo Fighters hanno cominciato in diretta streaming il concerto. L'organizzatrice del Festival di Glastonbury, Emily Eavis, si aspetta una grande performance dai Foo Fighers: «Siamo molto fortunati ad averli. Quando hanno dovuto rinunciare a quello del 2015 è stato devastante, ma è incredibile il pensiero, gli sforzi e la generosità che hanno messo in questo annuncio». Eavis ha anche commentato l'esibizione a sorpresa dei Foo Fighters, che hanno tenuto un concerto a sorpresa (e pure in streaming) a Forme: «Sono felice del fatto che abbiamo potuto accendere i riflettori sulla scena musicale locale, facendo suonare a Frome una delle band più grandi al mondo». Le voci circolate nelle ultime ore hanno trovato conferma: pochi fortunatissimi fan hanno assistito al concerto a sorpresa dei Foo Fighters al Cheese and Grain di Frome, tutti gli altri si sono dovuti accontentare del video streaming. Salita sul palco per annunciare che sarà tra gli headliner del Festival di Glastonbury 2017, la band di Dave Grohl ha cominciato a suonare di fronte ai pochi fan riuniti nel locale. Clicca qui per rivedere il concerto dei Foo Fighters a Frome.

