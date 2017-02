Fedez / News: il rapper triste sui social, tutta colpa di una canzone? Foto (oggi, 24 febbraio 2017)

FEDEZ, NEWS: IL RAPPER MALINCONICO SUI SOCIAL, TUTTA COLPA DI UNA CANZONE? - In uno dei suoi ultimi aggiornamenti, Fedez ha scelto di postare una foto con un messaggio molto importante, che trae spunto dal testo di una delle canzoni contenute nell’album Comunisti col Rolex. Il rapper, pubblicando uno scatto nel quale appare particolarmente malinconico, scrive sui social queste parole: “Vogliamo cantare vittoria anche se siamo nati stonati”. La frase, che come anticipato è tratta dal testo di Fratelli di Paglia, ha dato il via a una serie di commenti tutti pieni di entusiasmo con i quali i fan, oltre a citare altre parti del testo del celebre brano, ne hanno approfittato per dire la loro su queste parole così profonde e particolarmente sentite. “Everything is possible. Top!”, “Le parole perfette”. Un follower, in particolare, ha messo in evidenza una parte del testo che, alla luce delle vicende degli ultimi giorni, potrebbe avere un significato molto importante per il rapper: “E se ti attaccano godono questi qua parlano e giocano, sono campioni di rosico, tu ordina al solito e fagli bye bye”, ha scritto infatti il fan di Fedez fra i tanti commenti Instagram. Queste parole potrebbero essere un chiaro riferimento alla polemica con Gue Pequeno o nascono soltanto dalla voglia del rapper di condividere un particolare stato d’animo con i tanti fan in rete? Se vi siete persi l’ultimo scatto postato da Fedez, potete cliccare qui e visualizzare l’immagine e tutti i commenti direttamente sui social.

