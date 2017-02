JUSTIN BIEBER, NEWS: LA POPSTAR SI CONCEDE UNA LUSSUOSA VACANZA LONTANO DA TUTTO E DA TUTTI (OGGI, 24 FEBBRAIO 2017) - Justin Bieber si è preso una pausa dal suo Purpose World Tour per trascorrere una piacevole vacanza ad Acapulco, in Messico. Qualcuno ha sin da subito pensato a una fuga romantica, ma la popstar, che come noto ha trascorso la serata di San Valentino in perfetta solitudine, ha scelto invece di passare qualche giorno nel relax più assoluto e prendersi una pausa da tutto ciò che in questo momento lo circonda. Bieber ha infatti preso in affitto una delle 45 lussuosissime ville di un resort esclusivo, che sorge su delle scogliere a picco sul mare e garantisce una privacy totale (oltre a una vista mozzafiato dell’oceano). La star, così come ha confermato qualche giorno fa una fonte a People, ha fatto il suo ingresso in hotel per mezzo di un elicottero privato, che domenica scorsa è atterrato sulla hall panoramica fra lo stupore generale dei presenti, e fra le 45 ville lussuosissime che la proprietà mette a disposizione a partire da 1650 dollari a notte, ha scelto per sé la soluzione meno economica, un pacchetto che comprende una piscina privata e una spiaggia paradisiaca, senza dimenticare la vista mozzafiato sull'oceano pacifico. Per i clienti più esigenti, l’hotel, che sorge a picco sulla costa, dispone inoltre di un’ampia spa con massaggio, piscina riscaldata e zona relax all’aperto. Il soggiorno vanta inoltre un’esperienza zen senza pari, e propone ai suoi ospiti un percorso di benessere per il corpo e per la mente, esattamente ciò di cui in probabilmente ha bisogno Justin Bieber, che di recente è finito nella bufera poiché accusato di aver aggredito un uomo in un ristorante.

