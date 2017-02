Michele Bravi/ Anime di carte, il terzo album in uscita oggi: "Una seduta di psicoanalisi". In arrivo il tour, ecco i dettagli

MICHELE BRAVI, ANIME DI CARTA: IL NUOVO ALBUM DISPONIBILE DA OGGI, 24 FEBBRAIO - Tre anni e finalmente vedrà la luce oggi: Anime di Carta è il terzo album di Michele Bravi e i fan sono già in fila nei negozi o su internet in attesa di poterlo acquistare. "Una seduta di psicoanalisi", così ha definito il suo nuovo lavoro il giovane Michele Bravi che in questi anni lontano dai riflettori ha avuto modo di vivere la sua vita al meglio, liberarsi di un peso dal cuore facendo coming out ma anche soffrire e smaltire un lutto, la perdita di una persona importante. Tutto questo è in Anime di Carta il suo nuovo album anticipato proprio da "Il Diario degli errori", la canzone che l'ex di X Factor ha presentato al Festival di Sanremo a inizi febbraio. Michele Bravi non è salito sul podio ma il suo brano è uno dei più suonati in radio, sintomo che è alla fine sempre il fruitore che decide chi vince e chi perde questa kermesse canora. Nell'album c'è tutto di lui, i suoi ultimi tre anni, quelli che sono arrivati dopo il successo di X Factor, quando le luci si spengono e solo i forti riescono a rimanere in piedi e non rimanere feriti.

MICHELE BRAVI, ANIME DI CARTA: DAL NUVO ALBUM AL TOUR - Ma parliamo del nuovo album, Anime di Carta, disponibile proprio da oggi, 24 febbraio, per la gioia dei fan di Michele Bravi. L'ex vincitore di X Factor ricomincia da qui. Da un album intimista e che racconta tutto di sè e che lui stesso ha definito una seduta di psicoanalisi, un lavoro quasi catartico che gli ha permesso di rinascere. Da Il Diario degli errori a Respiro, da Cambia a Il Punto in cui ti ho perso, sono questi alcuni dei pezzi più significativi del nuovo album composto da 12 brani+1 e in cui conosceremo la parte più intima del buon Michele. Cheope, Federica Abbate, Giuseppe Anastasi, Antonio di Martino, Alessandro Raina e Niccolò Contessa dei Cani sono alcuni degli autori che hanno firmato i brani che da qui a poco sentiremo nelle nostre radio. Chi ha intenzione di sentire Michele Bravi anche dal vivo sarà presto accontentato. L'ex di X Factor, infatti, non solo presto partirà per il suo tour, ma sarà sul palco per due importanti anteprime: il 20 maggio al Fabrique di Milano ed il 21 al Viper Theatre di Firenze.

