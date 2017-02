One Direction / Trionfano ai BRIT Awards con History. Il pancione di Cheryl Cole (oggi, 24 febbraio 2017)

ONE DIRECTION: TRIONFANO AI BRIT AWARDS 2017 MA VA SOLO LIAM PAYNE (OGGI, 24 FEBBRAIO 2017) - I One Direction si sono separato ormai qualche mese fa ma, nonostante tutto, continuano a percepirsi e a sentirsi come un gruppo. Questo avviene anche all'esterno ovviamente, dato che il gruppo ha ricevuto il premio come miglior video ai BRIT Awards 2017 per History: a ritirare la statuetta è stato Liam Payne, mentre gli altri membri della band non erano presenti al prestigioso evento londinese, al quale si sono esibiti anche Ed Sheeran e Robbie Williams. "Ci stiamo prendendo del tempo per lavorare a del materiale come solisti, ma i One Direction sono ciò che noi siamo e ciò che saremo per sempre, quindi questo premio è per tutti noi", ha detto Liam Payne nel ritirare il premio. Congratulazioni sono arrivate anche dagli altri membri della band: "Sto guardando i Brits da casa. E’ assolutamente incredibile, l’ho già detto tante volte, ma ragazzi state continuando a sorprenderci. Siete magnifici e questo significa tantissimo per noi", ha detto Louis Tomlinson.

ONE DIRECTION: TRIONFANO AI BRIT AWARDS 2017 MA VA SOLO LIAM PAYNE. IL PANCIONE DI CHERYL COLE (OGGI, 24 FEBBRAIO 2017) - Liam Payne è andato a ritirare la statuetta ai BRIT Awards 2017 in rappresentanza di tutti i One Direction, ma in realtà sarebbe quello che ha più da pensare in questo momento dato che sta per diventare padre! La sua ragazza, Cheryl Cole, aspetta infatti un bambino e ha mostrato le prime foto con il pancione alla stampa. Il Daily Mirror ha pubblicato in esclusiva le foto di Cheryl, anche se tutti si erano accorti da qualche mese che i due aspettavano un bambino (anche se non c'era stata nessuna conferma ufficiale). Cheryl Cole e Liam Payne hanno dieci anni di differenza: 33 lei, 23 lui, si sono conosciuti a X Factor quando l'ex One Direction aveva solo 17 anni. Cheryl è stata sposata già due volte, ma sembra che adesso abbia trovato davvero il vero amore, anche se un po' più piccolo di lei: ma soprattutto, il bambino sarà un lui o una lei?

© Riproduzione Riservata.